Salzgitter. Der VfL gewinnt das Testspiel-Derby mit 3:1. Landesligist Germania Bleckenstedt feiert zwei Siege innerhalb von 23 Stunden.

Die Salzgitteraner Landes- und Bezirksligisten nutzen die Fußball-Winterpause, um sich in Freundschaftsspielen auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Dabei konnte sich der VfL Salder am Samstag im Derby gegen den SV Innerstetal mit 3:1 behaupten. Der FC Germania Bleckenstedt testete gleich zweimal und holte zwei Siege. In beiden Partien fielen zusammen 16 Tore.

VfL Salder – SV Innerstetal 3:1 (3:1). Tore: 1:0 Schanowski (7.), 2:0 Goes (10.), 2:1 Jan Hartmann (28.), 3:1 Schanowski (40.).

Das VfL-Team um Spielertrainer Niklas Hermann übernahm vom Anpfiff weg die Initiative. Der SVI hatte mit seiner Viererkette zunächst nicht die Mittel, den Offensivdrang des Gastgebers zu unterbinden. Das 1:0 fiel dann sehenswert. Marco Schanowski erwischte SVI-Torhüter Phil Matzulla mit einem Heber aus 23 Metern zu weit vor seinem Gehäuse. Im Rückwärtslaufen konnte Matzulla das Spielgerät nicht mehr über die Torlatte drücken (7.). Das Führungstor gab dem VfL dann den nötigen Schub zum Nachsetzen. Leander Goes legte drei Minuten später das 2:0 aus vier Metern nach (10.). Erst nach 20 Minuten spielten die Kicker vom Elber Berg munterer mit. Jan Hartmann gelang der 1:2-Anschlusstreffer (28.). Marco Schanowski sorgte dann mit seinem zweiten Treffer für den 3:1 Halbzeitstand (40.). Im weiteren Verlauf verteilten sich die Spielanteile ausgeglichen. Wobei der Gastgeber es versäumte, seine Konter effektiver auszuspielen. „Wir sind mit Test zufrieden. Das positive Ergebnis nehmen für den Rückrundenstart gern mit. Unser A-Jugendlicher Jonas Riemekasten hat einen Bombeneinstand abgeliefert“, stellte VfL-Spielertrainer Hermann nach dem Abpfiff fest.

SV Gifhorn – FC Germania Bleckenstedt 1:6 (1:5). Tore: 0:1 Frank (14.), 0:2 Uysal (23.), 0:3 Frank (25.), 0:4, 0:5 Sonntag (42., 45.), 1:5 Schulz (45.+1), 1:6 Frank (62.).

SV Newroz Hildesheim – FC Germania Bleckenstedt 4:5 (1:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Sonntag (6., 18., 33.), 1:3 Abdul (39.), 1:4 Toprakli (45., Elfmeter), 2:4 Bujac (59.), 3:4 Abdul (62.), 4:4 Bilmez (66.), 4:5 Demir (89.).

SC Rot-Weiß Volkmarode – KSV Vahdet Salzgitter 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Wendekamm (16.), 1:1 Elibol (45.), 1:2 Balikci (60.), 2:2 Thurau (76.).

SV Union Salzgitter – SV Lengede 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Haka (3., Elfmeter), 1:1 Chehab (11.), 1:2 Przondziono (44.), 2:2 Salge (79.).

Fortuna Lebenstedt – Arminia Vöhrum 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Ritter (15.), 0:2 Bytyqi (42.), 0:3 Ahrens (54.), 1:3 Norman (60.).