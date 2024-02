Lebenstedt. Der Salzgitteraner Eishockey-Nachwuchs begrüßt fünf Mannschaften aus ganz Norddeutschland zum freundschaftlichen Vergleich.

Das Gewusel auf der Eisfläche der Eissporthalle am Salzgittersee war am Sonntagvormittag groß. Fünf Mannschaften waren der Einladung des Sportvereins am Salzgittersee gefolgt und nahmen am ersten U7-Nachwuchsturnier der Young Icefighters teil. Am Ende gab es für alle Spielerinnen und Spieler Medaillen und viel positives Feedback für die Veranstalter.

Vor der Premiere stand der Aufbau. Die Betreuer und Helfer bereiteten ab 6.30 Uhr alles in der Halle vor. Auf der Tribüne wurden belegte Brötchen, warme Getränke und Kuchen bereitgestellt und die Eisfläche durch Banden in drei gleichgroße Spielfelder geteilt. Ab 8 Uhr durften dann die Hauptprotagonisten des Tages auf den rutschigen Untergrund. Die Kassel Huskies, der REV Bremerhaven, die Grizzlys Wolfsburg und die Hannover Indians hatten ihre kleinsten Kufencracks nach Salzgitter geschickt. Außerdem war das Team „Girls Eishockey“ – eine reine Mädchenmannschaft mit Spielerinnen aus ganz Deutschland – angereist.

Jedes Kind bekommt am Ende eine Medaille – und ein Würstchen im Brötchen auf die Faust

Auf allen drei Spielfeldern wurden die Spiele dann parallel angepfiffen. Alle 60 Sekunden ertönte durch die Lautsprecher ein sympathisches „3…2…1…wechseln“. Daraufhin wechselten alle Feldspieler mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen aus der Wechselzone. Damit alle Spielerinnen und Spieler gleich viel Einsatzzeit bekamen, wurde die Spielzeit kurzerhand von 15 auf 16 Minuten erhöht. „Nach fünfmal 16 Minuten waren alle Partien gespielt und die Kinder sichtlich glücklich und geschafft“, bilanzierte Young Icefighters-Betreuer Christian Denker nach dem wilden Treiben auf dem Eis.

Bei dem Turnier, in dem es ohne Spielwertung zur Sache ging, stand in erster Linie der Spaß und die Freude am Eishockey im Vordergrund. Darum überreichte Michael Felber vom Sportverein am Salzgittersee am Ende auch allen Kapitänen Medaillen und Urkunden. Und nach alter Tradition bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nach dem Turnier noch ein Würstchen im Brötchen auf die Faust. Danach ging es für die Gäste wieder in Richtung Heimat. „Aus allen Richtungen kam positives Feedback – und damit steht auch im nächsten Jahr wieder ein Turnier unserer Kleinsten in Salzgitter auf dem Programm“, freute sich Betreuer Denker nach der gelungenen Turnierpremiere seiner Young Icefighters.