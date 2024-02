Salzgitter-Bad. Der „Wintermeister“ aus der Fußball-Bezirksliga 3 kommt bis dato ohne Platzverweise aus. Vahdet-Teams am unteren Ende.

In 22 von 32 NFV-Kreisen ist ein Kreisligist in der Fairnesswertung ganz oben zu finden. Im Salzgitteraner Fußball-Altkreis ist das allerdings nicht der Fall, das zeigt die Hinrundenauswertung im VGH Fairness-Cup, die der Niedersächsische Fußballverband nun veröffentlichte. In Salzgitter ist dort der SV Union Salzgitter ganz oben zu finden, der auch in der Bezirksliga 3 die Spitzenposition zur Winterpause gebucht hat. Niedersachsenweit rangiert der Tabellenführer auf dem 15. Rang. Zweiter in Salzgitter ist Nordharzligist MTV Lichtenberg.