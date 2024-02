Lebenstedt. Der Sportverein am Salzgittersee hat erstmals in der Geschichte eine U7-Mannschaft. Sonntag steigt die Heimturnier-Premiere.

Salzgitter ist seit den frühen 90er Jahren eine Eishockey-Stadt. Markenzeichen von Vereinen wie TSV, EHC, ESC oder Phantoms waren seit jeher Lokalmatadoren, die neben ausländischen Kufencracks gemeinsam auf dem Eis standen. Bei den Icefighters, die derzeit in der Regionalliga um Punkte für die Play-offs kämpfen, sind beispielsweise die „Salzgitteraner Jungs“ Jakob Ceglarski und Ron Friedrich wichtige Eckpfeiler des Teams. Sie kommen aus der Jugendabteilung des Sportvereins am Salzgittersee und haben den Sport in der Eissporthalle an der Humboldtallee kennen und lieben gelernt. Genau diese Jugendabteilung erfährt aktuell wieder großen Zuspruch. Die Icefighter von morgen sind fleißig beim Training dabei.

Erstmals in der Vereinsgeschichte gibt es eine U7-Mannschaft

Insgesamt 50 Kinder konnten die Trainer und Betreuer in der aktuellen Saison neu in ihren Reihen begrüßen. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde eine U7-Mannschaft ins Leben gerufen. „Wir freuen uns sehr über die großen Fortschritte unserer Kleinsten“, betont U7-Trainer Victor Aust, der selbst früher in der Regionalliga für Salzgitter gespielt hat. Gemeinsam mit seinem Betreuerteam hat sich Aust vor der Saison auf die Fahnen geschrieben, die kleinsten Eishockeyfreunde aufs Eis zu führen und ihnen den Sport näherzubringen. Die hohe Zahl an Neuanmeldungen zeigt, dass der Plan funktioniert hat. „Es ist ein tolles Bild, so viele junge Menschen so zahlreich in der Halle zu sehen“, ist Michael Felber, zweiter Vorsitzender des Sportvereines am Salzgittersee, begeistert von der Entwicklung seiner Jugendabteilung.

Und beim bloßen Training blieb es nicht! Bereits im Oktober waren die U7- und U9-Mannschaften des Sportvereins am Salzgittersee zu einem Turnier in Hannover am altehrwürdigen Pferdeturm – der Heimat der Hannover Indians – eingeladen. Anfang Dezember ging es dann zu einem Freundschaftsspiel gegen die Kassel Huskies im Wurmbergstadion in Braunlage.

Heimturnier in Salzgitter mit Teams aus Bremerhaven, Kassel, Wolfsburg und Hannover

Und am Sonntag, 4. Februar, folgt nun das erste „Heimspiel“ für die kleinen Icefighter. Erstmalig in der langen Eishockey-Tradition in Salzgitter findet ein U7-Turnier in der Eissporthalle am Salzgittersee statt. Es haben sich Mannschaften aus Bremerhaven, Kassel, Hannover, Wolfsburg und eine reine Mädchenmannschaft aus ganz Deutschland angekündigt.

Die Eisfläche wird in drei Teile mit Banden unterteilt, sodass immer drei Spiele gleichzeitig stattfinden können. Die Spielzeit beträgt 15 Minuten mit jeweils einer kleinen Unterbrechung zwischen den Partien. Eine Mannschaft besteht in der Regel aus zwölf Feldspielern und einem Torwart. Vier Kinder bilden eine „Reihe“ und stehen gleichzeitig mit Torwart auf dem Spielfeld. Alle 60 Sekunden wird gewechselt und die nächste Reihe geht aufs Spielfeld.

Die Turnierpremiere startet am Sonntag bereits um 8 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Die Kinder freuen sich über jeden Unterstützer, Zuschauer oder einfach Eishockeyinteressierte. Es wird sicherlich ein buntes Treiben auf der Eisfläche“, freut sich Michael Felber auf die „Heimspiele“ seiner jüngsten Schützlinge.