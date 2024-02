Salzgitter-Bad. Die Bundesliga-Darter aus Salzgitter-Bad treffen in Hamburg auf den SC Eilbeck und den Captains DC Berlin. Das Ziel sind zwei Siege.

Nach dem gelungenen Auftakt ins neue Jahr mit drei Punkten aus den Heimspielen gegen den DC Vegesack Bremen (9:3) und das DT Steinfurt (6:6) wollen die Bundesliga-Darter der Lumberjacks Salzgitter auch den Beginn der Rückrunde positiv gestalten und sich vom Rückenwind durch den Sieg über Rekordmeister Bremen tragen lassen. Im Café Kö in Hamburg treten die Holzfäller am Samstag zunächst gegen Gastgeber SC Eilbeck an (12 Uhr), um anschließend den Captains DC Berlin zu fordern (15 Uhr).