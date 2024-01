Lebenstedt. Der Fußball-Bezirksligist Fortuna Lebenstedt unterliegt der SV Gifhorn aus der Parallelstaffel mit 2:3. Union Salzgitter gewinnt in Lamme.

Seit einer Woche befinden sich die Bezirksliga-Fußballer von Fortuna Lebenstedt in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Am Sonntag stand der erste Test des Jahres an, gegen die SV Gifhorn (Bezirksliga 1) setzte es zwar eine 2:3 (1:3)-Niederlage, doch mit der Leistung in der zweiten Hälfte konnte Fortuna-Coach Daniel Reinsch leben. Ähnlich sah die Gefühlslage bei Lars Freytag, Trainer bei Union Salzgitter, nach dem 2:0-Sieg beim TSVGermania Lamme aus.

Fortuna Lebenstedt – SV Gifhorn 2:3 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 Hashagen (24, 32.), 1:2 Pote (34.), 1:3 Hashagen (40.), 2:3 Aarab (66.).

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus der Mühlenstadt. Die Krähenrieder bekamen den Gifhorner Mathes Hashagen zunächst nicht in den Griff. Erst brachte er die SVG mit einem Doppelpack in Führung und dann komplettierte er nach dem Anschlusstreffer von Jan Pote (34.) noch vor dem Seitenwechsel seinen Dreierpack. Gästetrainer Mario Petry hat der Auftritt seiner Elf bis zum Pausenpfiff gefallen: „Wir haben läuferisch und spielerisch Vorteile gehabt. Die Führung ist hochverdient.“

Die Hausherren nahmen in der Pause einige Änderungen vor. Patrice Pascal Tilmans nahm Hashagen nun in Manndeckung, zudem packte die Abwehrkette nun fester zu. In Minute 66 gelang Ismael Aarab Aarab zwar der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es jedoch nicht mehr. „Wir haben gegen einen starken Gegner vor der Pause keinen Zugriff gehabt. Mit der Leistung nach der Pause bin ich aber zufrieden“, fasste Fortunas Trainer Reinsch den ersten Test des Jahres zusammen.

TSV Germania Lamme – Union Salzgitter 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Jaczak (71.), 0:2 Stern (90.).

Die Anfangsphase gehörte den Germanen, nach einer guten Viertelstunde trafen sie die Latte. Das war der Wachrüttler für die Union, die in der Folge gut mitspielte. Den Offensivmänner um Joel Robin Glaub fehlte zunächst jedoch das Zielwasser vor des Gegners Tor.

Es dauerte mehr als 70 Minuten, ehe Jan Jaczak den Tabellenführer der Bezirksliga 3 in Führung schoss. In der Schlussminute erhöhte Noah Alexander Stern auf 2:0. „Für das erste Spiel nach einer Woche Training ist es nach der Pause schon ganz rund gelaufen. Zu dem Zeitpunkt war es dann eine Partie auf gutem Bezirksliga-Niveau. Das Ergebnis ist jedoch nicht überzubewerten. Wir haben einen guten Anfang gemacht. Jetzt müssen bis zum Liga-Start nur noch die Trainingsrückstände einiger Akteure aufgeholt werden“, bilanzierte SVU-Trainer Freytag.

gs