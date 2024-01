Salzgitter-Bad. Beim Kinder- und Jugend-Hallensportfest in Salzgitter-Bad zeigen die jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten gute Leistungen.

Auch in diesem Jahr hatten die Leichtathleten des SV Union Salzgitter bei ihrem Kinder- und Jugend-Hallensportfest mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfreulichen Zuspruch. Bei dem Nachwuchsmeeting in der Halle des Gymnasiums Salzgitter-Bad zeigten die Sölter Athletinnen und Athleten, aber auch viele Gäste aus dem Bezirk Braunschweig gute Leistungen zum Start in die Saison 2024.

Der Unioner Nikolas Raeth hatte erst kürzlich in Hannover seinen Trainer Karl-Heinz Lippold mit starken Sprints erfreut. Auch auf dem etwas kleineren heimischen Parkett stellte der U18-Athlet sein Leistungsvermögen unter Beweis. Mit einem stark verbesserten Kugelstoß auf 10,27 Meter (m) zeigte er auch im Mehrkampf seine Möglichkeiten auf. Der Fokus ist aber weiterhin auf den Sprint gerichtet, und hier erfreute er über 40 Meter Hürden mit starken 6,41 Sekunden (sek) nicht nur seinen Trainer. Auch seine 10,98 sek über 2x40 Meter ohne Hürden zählten zu den besten Leistungen des Tages.

Raeths vier Jahre jüngere Vereinskameradin Philine Fischer (U14) wusste ebenfalls zu überzeugen. Insbesondere ihre 7,85 sek über die 40 Meter Hürden sorgten für Freude. Auch ihr Sieg gegen 15 Kontrahentinnen über die 2x40 Meter in 12,74 sek lassen für die Zukunft einiges von dem Talent erwarten. Im abschließenden Lauf über zwei Runden lief sie in 32,17 sek ebenfalls allen Kontrahentinnen davon.

Die Staffeln erfreuten sich auch bei den jüngsten Teilnehmerinnen großer Beliebtheit. © oh | ADRIAN KALETKA

Ole Behrens nutzte sein „Heimspiel“, beförderte in der Klasse U16 die 4-Kilo-Kugel auf starke 10,10 m und ist damit nicht mehr weit von seiner Vorjahresbestleistung (10,49 m) mit der leichteren 3-Kilo-Kugel entfernt. Der ein Jahr ältere Dominik Swoboda unterbot im Lauf über zwei Runden erfreulicherweise in 29,94 sek die 30-Sekunden-Grenze. Jonas Thierfelder (alle Union/U14) kam mit der Kugel auf beachtliche 9,02 m und überquerte nach 31,39 sek als Sieger des Laufes über zwei Runden die Ziellinie. Hlib Meshcheriakov von Borussia Salzgitter lieferte im Lauf über 2x40 Meter mit 14,50 sek die schnellste Zeit in der U12 ab. In der Klasse U10 wurde der Unioner Strahinja Tesic über die zwei Runden in 40,04 sek Zweiter und Nick Bublitz vom MTV Salzgitter in 40,99 sek Dritter.

Paula Korn siegte über 40 Meter Hürden der Klasse U16 in starken 7,59 sek vor Paula Hannich (MTV Salzgitter), die exakt 8,00 sek benötigte. Hinter der weiblichen 4x100-Meter-Staffel vom TSV Destedt überlief das U12-Quartett des SV Borussia Salzgitter als zweites Team die Ziellinie. In der Besetzung Emily Stuckert, Olivia Przyklenk, Zaala Mohammad und Klara Rohland benötigten die Mädels 1:17,45 Minuten. Olivia Przyklenk siegte außerdem über die 2x40 Meter in dieser Altersklasse in 14,49 sek. Außerdem landete Emma Hohnschopp vom MTV Salzgitter in diesem Lauf mit 14 Kontrahentinnen in 15,12 sek auf Platz 4. Insgesamt konnten sich die starken Ergebnisse der jungen Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner zum Saisonauftakt sehen lassen.

Alle Ergebnisse gibt es unter http://www.union-sz-leichtathletik.de/hallensportfest.html