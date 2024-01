Salzgitter. Die Salzgitteraner können mit Siegen in Hamburg und gegen die Harsefeld Tigers Druck auf die viertplatzierten Adendorfer machen.

Die Salzgitter Icefighters stehen vor dem zweiten Doppelspieltags-Wochenende in der Eishockey-Regionalliga in Folge. Nachdem gegen Wunstorf (6:2) und Timmendorf (3:2 n.V.) vor einer Woche fünf Punkte eingefahren wurden, soll gegen den Hamburger SV (Freitag, 19.30 Uhr) und die Harsefeld Tigers (So., 18.30 Uhr) weiter Boden gut gemacht werden in der Tabelle.