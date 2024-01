Der Badminton-Verbandsklassist behauptet sich sowohl gegen den USC Braunschweig II als auch die SG Bovenden/Diemarden mit 6:2.

Der SC Salzgitter Sportfreunde hat beim Doppelspieltag am Sonntag in der neuen Oberschule in Braunschweig enormen Kampfgeist bewiesen und mit zwei 6:2-Siegen gegen den USC Braunschweig II und die SG Bovenden/Diemarden seine Tabellenführung in der Badminton-Verbandsklasse verteidigt.

„Diesen Punktspieltag wird keiner von uns so schnell vergessen“, erklärte SCS-Kapitän Jörgen Fuchs nach zwei kräftezehrenden Partien. Denn die klaren Ergebnisse täuschten schlussendlich über die engen Spielverläufe hinweg. Außerdem ging der Spitzenreiter geschwächt in den Spieltag. Topspieler Marcel Adam weilt derzeit in Ägypten und versucht, sich dort für die paralympischen Spiele in Paris in diesem Sommer zu qualifizieren. So feierte Ex-Kapitän Andreas Lein nach einer halbjährigen Verletzungspause sein Comeback. Zusätzlich hatten sich Yvonne und Thomas Lößner erst kurz vor dem Wochenende von einer Corona-Infektion erholt.

USC Braunschweig II – SC Salzgitter Sportfreunde 2:6. Unter diesen Vorzeichen ging es gegen den Tabellendritten aus Braunschweig, der bislang neben dem SCS das einzige Team in dieser Saison ist, das gegen den SK 56 Göttingen punkten konnte. Dabei begann die Partie perfekt für die Gäste aus Salzgitter. Alle drei Doppel gingen an den SCS, wobei vor allem der Sieg von Sebastian Tschee und Andreas Lein durchaus überraschend war nach Leins langer Verletzungspause. Yvonne und Thomas Lößner trotzten im Anschluss ihrem Trainingsrückstand und gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Kapitän Fuchs steuerte den sechsten Punkt seines Teams bei. „Wir haben uns alle komplett reingehauen und alles gegeben, um dieses Spiel zu gewinnen. Das hat enorm viel Kraft gekostet“, freute sich Fuchs über den Auftakterfolg.

SG Bovenden/Diemarden – SC Salzgitter Sportfreunde 2:6. Vom Papier her wartete im Anschluss mit dem Tabellenvorletzten aus der Nähe von Göttingen ein leichteres Kaliber, doch der Kraftakt gegen Braunschweig hatte Körner gekostet. Außerdem waren die angeschlagenen Spielerinnen und Spieler zusätzlich geschwächt. So konnte beispielsweise Yvonne Lößner lediglich noch das Doppel bestreiten, das sie an der Seite von Tina Kröher in drei langen Sätzen gewinnen konnte. Im Einzel musste dann Kröher für ihre Doppelpartnerin einspringen und machte es beim 21:18, 22:20 gegen Annika Kick sehr gut. „Im letzten Aufeinandertreffen hatte Tina das Spiel noch verloren“, lobte Fuchs. Der Kapitän selbst wollte an der Seite von Thomas Lößner im Doppel ein paar Kräfte für die abschließenden Einzel sparen, doch ihre Bovender Gegner hatten etwas dagegen und gewannen den ersten Satz mit 23:21. „Also mussten wir wieder Gas geben, um das Spiel dann in drei Sätzen doch noch zu gewinnen“, so Fuchs.

Die drei Herreneinzel sollten dann die Entscheidung zugunsten der Salzgitteraner bringen. Während Thomas Lößner einen vergleichsweise lockeren Zweisatzsieg einfahren konnte, mussten Sebastian Tschee und Jörgen Fuchs noch einmal alles raushauen, was im fast schon leeren Tank war. „Basti hatte in seinem Spiel im zweiten Satz schon Matchball gegen sich, konnte das Spiel aber noch in drei Sätzen zu seinen Gunsten drehen. Und mein Gegner hat sich wirklich in jeden Ball reingeschmissen und niemals aufgegeben. Ich habe über drei Sätze wirklich alles geben müssen“, sagte Fuchs nach seinem Erfolg, der den zweiten 6:2-Sieg des Tages sicherte. Lediglich Andreas Lein hatte an der Seite von Sebastian Tschee und Jennifer Dreyer nicht gewinnen können. „Nach seiner langen Verletzungspause hat aber auch er alles abgerufen, was möglich war“, so Fuchs.