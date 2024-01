Lebenstedt. Die C-Junioren aus Salzgitter-Bad gewinnen bei der Nordharzmeisterschaft alle Spiele und feiern das Hallenfußball-Double.

Günter Schacht

Die C-Junioren des SCU SalzGitter haben sich das Double im Hallenfußball gesichert. Die Schützlinge des Trainerduos Lennard Teuber und Dag-Sören Knierim gewannen ohne Punktverlust nach der Staffelmeisterschaft nun auch den Nordharzmeistertitel beim Turnier in der Fredenberger Gymnasium-Sporthalle vor der JSG Goslar, der JSG Langelsheim II, dem MTV Wolfenbüttel sowie dem BV Germania Wolfenbüttel I und II.

Etwas nervös war SCU-Trainer Lennard Teuber vor dem ersten Anpfiff gegen JSG Langelsheim II schon: „Das erste Spiel ist immer das schwerste. Die Jungs haben es jedoch gut gemacht.“ In der Tat gewann die JSG aus der Südstadt gegen die Reserve aus Langelsheim durch die Tore von Efekan Baloglu und Eren Coskun mit 2:0. Damit stand der SCU gleich an der Spitze der Tabelle. Das Team legte einen ungefährdeten 2:0-Erfolg über den BV Germania Wolfenbüttel II (Tore: Malik Arpaci, Raphael Raeth) nach. Die Landesligisten MTV Wolfenbüttel und BV Germania Wolfenbüttel verloren durch ein torloses Remis im direkten Vergleich bereits im zweiten Spiel etwas den Anschluss.

Als direkter Verfolger erwies sich jedoch die JSG Goslar. Der Ligakonkurrent der Südstädter aus der Bezirksliga Süd hatte den MTV Wolfenbüttel und JSG Langelsheim II ebenfalls sicher mit 2:0-Toren in die Schranken verwiesen. Doch auch der SCU gewann munter weiter. Die Partie gegen BVG Wolfenbüttel gewann der Bezirksliga-Herbstmeister aus der Südstadt mit 2:1 (Tore: Arpaci, Raeth). Die Kaiserstädter zogen mit einem glatten 4:0-Erfolg über den BVG Wolfenbüttel II am SCU in der Tabelle vorbei. Durch das schlechtere Torverhältnis gegenüber den Harzstädtern gerieten die Badenser Jungs im direkten Vergleich unter Zugzwang. In einem offenen Schlagabtausch gegen die JSG Goslar hatte der SCU durch den Doppelpacker Malik Arpaci am Ende mit 2:1-Toren die Nase vorn.

Vor der Abschlusspartie gegen den MTV Wolfenbüttel erhöhten sich die Chancen auf den Nordharzmeistertitel durch ein Fehlverhalten des MTV fast von allein. Der MTV kassierte bei der 0:1-Niederlage gegen den BVG Wolfenbüttel II ein gelb-rote Karte für Ibrahim Ahmad und eine rote Karte für ihren Torhüter Vito Evola wegen eines Schubsers gegen einen Betreuer von Germania. Nach der Beruhigung der Gemüter setzte sich der SCU im Abschlussspiel gegen den MTV Wolfenbüttel durch die Treffer von Baloglu, Coskun und Arpaci glatt mit 3:0 durch. „Alle meine zehn Spieler haben gegen den Ball und mit dem Ball voll überzeugt“, lobte Lennard Teuber sein Team nach dem Abpfiff.

Am Samstag (ab 14.30 Uhr) trifft der SCU SalzGitter bei der Bezirksmeisterschaft in der Lebenstedter Amselstieghalle in Gruppe B auf den FC Schunter, die JSG Wieter/Höckelheim und den TSV Eintracht Edemissen.