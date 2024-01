Mellendorf. Der Salzgitteraner Eishockey-Regionalligist fährt einen ungefährdeten 6:2-Auswärtssieg beim Schlusslicht Wunstorf Lions ein.

Die Salzgitter Icefighters haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt und die Wunstorf Lions geschlagen. Beim Tabellenschlusslicht der Eishockey-Regionalliga stand am Ende ein 6:2 (1:0, 1:0, 4:2) auf der Anzeigentafel. Dass sein Team nach der zwischenzeitlichen 5:0-Führung am Ende noch zwei Gegentreffer kassierte, ärgerte Coach Radek Vit.

„Wir fangen in den Schlussminuten wieder an, unkonzentriert zu spielen. Da werden plötzlich Pässe hinter dem Rücken versucht und wir fangen uns unnötige Gegentore“, fand Vit einen deutlichen Kritikpunkt an einem ansonsten ungefährdeten Sieg. Schon in den vergangenen Spielen, hatte seine Mannschaft häufiger in den Schlussminuten mindestens einen Gang zurück geschaltet. „Gegen andere Gegner in dieser Liga können wir uns das nicht erlauben.

Salzgitter Icefighters nutzen zwei von drei Überzahlspielen zu Toren

Bis zur 51. Minute – als Kilian Mühlpointner das hochverdiente 5:0 erzielte – hatten die Icefighters einen guten Auswärtsauftritt hingelegt. Dabei verpassten es die Salzgitteraner sogar, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. „Im zweiten Drittel hatten wir 26:4 Torschüsse. Da hätten durchaus noch mehr Tore für uns bei rausspringen können“, so Trainer Vit. Doch lediglich Niklas Kanak (8.) und Neuzugang David Brozek (29.) mit seinem Premierentreffer im zweiten Spiel für die Icefighters trafen ins Tor. Ron Friedrich (42.), Noel Oberrauch (46.) und Mühlpointner bauten die Führung dann im dritten Drittel schnell aus. Kanak und Oberrauch nutzten dabei zwei der drei Überzahlspiele. Vit hatte vor dem Spiel angekündigt, dass Spiel gegen Wunstorf zu nutzen, um am Powerplay zu arbeiten.

Ebenfalls in Überzahl traf Kiril Borisov (54.) – allerdings nicht mehr für die Icefighters, sondern für Wunstorf. „Kiril hatte uns gebeten, nach Wunstorf zu wechseln und wir sind diesem Wunsch nachgekommen“, erklärte Vit.

Tore: 0:1 Kanak (8.), 0:2 Brozek (29.), 0:3 Friedrich (42.), 0:4 Oberrauch (46.), 0:5 Mühlpointner (51.), 1:5 Borisov (53.), 2:5 Schultz (56.), 2:6 Pape (58.)