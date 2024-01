Lebenstedt. Der SK Kamp-Lintfort ist am Samstag an der Neißestraße zu Gast und hat in dieser Saison bereits zehn Punkte auf fremden Bahnen geholt.

In der 2. Kegel-Bundesliga Nord gibt es derzeit keinen schwereren Gegner als die SK Kamp-Lintfort. Der Spitzenreiter führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an, ist zu Hause noch ohne Punktverlust und hat auswärts bereits stolze zehn Zähler aus der Unterwertung geholt. Am Samstag ab 13 Uhr versucht der TSV Salzgitter mit seiner Heimstärke dagegen zu halten.