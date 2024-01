Salzgitter-Bad. Die Regionalliga-Volleyballer müssen im Heimspiel gegen die SVG Lüneburg II umstellen, Außenangreifer Matti Baltzer fällt verletzt aus.

Vor der SG STV/MTV Salzgitter liegen die beiden schwierigsten Heimspiele der Saison in der Volleyball-Regionalliga. Am Sonntag (16 Uhr) ist mit der SVG Lüneburg II der aktuelle Tabellenzweite zu Gast in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad. In zwei Wochen kommt dann Spitzenreiter VfL Lintorf. Dazwischen geht es in einer Woche zum Tabellenletzten VC Osnabrück.