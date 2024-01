Gebhardshagen. Die Handball-Landesligafrauen empfangen am Sonntag den Tabellenzweiten HSG Göttingen in der Burgsporthalle Gebhardshagen.

Nach dem enttäuschenden 18:23 vor einer Woche bei Tabellenschlusslicht SG VfL Wittingen/Stöcken stand für die Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) vor allem „Torabschluss“ auf dem Trainingsplan. Mit der HSG Göttingen stellt sich am Sonntag ab 15 Uhr der Tabellenzweite in der Burgsporthalle Gebhardshagen vor. Dann sollen am Ende wieder mehr Treffer auf der Anzeigetafel für die LiSa-Luchse stehen, denn nur so kann das Team dem Favoriten ein Bein stellen.