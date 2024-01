Salzgitter. Beide Tennisteams starten mit 5:1-Sieg in die Wintersaison – der TV Gebhardshagen in der Verbandsliga, der TC SW in der Verbandsklasse.

Michael Hahn

Besser hätte der Wintersaisonstart der beiden höchstspielenden Tennisteams aus Salzgitter kaum laufen können. Sowohl die Herren des TV Gebhardshagen in der Verbandsliga als auch die Damen des TC SW Steterburg in der Verbandsklasse fuhren zum Auftakt einen 5:1-Sieg ein.

Verbandsliga Herren: TV Gebhardshagen – TC GRE Hildesheim 5:1

Bei einem gemeinsamen Frühstück hatte sich der TV Gebhardshagen auf die Aufgabe gegen den TC GRE Hildesheim und die komplette Wintersaison eingeschworen. Was dann in der Halle am Mahner Berg in Salzgitter-Bad folgte, ließ Trainer Ralf Fricke regelrecht euphorisch werden: „Das war heute eine herausragende Leistung der kompletten Mannschaft und gibt uns natürlich Sicherheit und Selbstvertrauen für die restlichen Spiele.“

Sebastian Lange an Position 1 machte nach Aussagen seines Trainers das beste Spiel, seitdem er beim TVG aufschlägt. „Er ist komplett in den Kopf seines Gegners gekommen, und Ben Fiedler ist wahrlich kein Schlechter. Aber ,Sebi‘ hat ihm gar keine Angriffsfläche geboten. Ganz stark“, freute sich Fricke über das 6:4, 6:0 seines Frontmanns. Dass John Fricke an Position 2 sein Einzel gegen Fabian Klöpper mit 3:6, 6:2, 8:10 verlor, fiel am Ende nicht weiter ins Gewicht. Seine Mannschaftskollegen machten den Punktverlust wett. Kapitän John Geffke hielt gegen Robin Schmand die Konzentration über beide Sätze konstant hoch und fuhr den zweiten TVG-Punkt mit 6:2, 6:3 ein. Das vorzeitige Unentschieden besorgte dann Felix Brandes mit einem souvernen 6:1, 6:0 gegen Tim Wiesner.

Im Doppel sprang dann Marco Schumann für Brandes ein, der aus beruflichen Gründen frühzeitig die Tasche packte. „Marco hat das an der Seite von ,Sebi‘ Lange hervorragend gemacht. Vor allem seine Aufschläge waren der Schlüssel zum Sieg“, so Trainer Ralf Fricke, der durch das 6:3, 6:2 seines Duos über Fiedler/Wiesner bereits den ersten Saisonsieg bejubeln durfte. Das eingespielte „John-Doppel“ Geffke/Fricke schraubte das Ergebnis dann mit dem 6:3, 6:2 gegen Klöpper/Schmand sogar noch auf 5:1. „Besser hätte es heute wirklich nicht laufen können. Jeder hat eine Top-Leistung gezeigt“, schwärmte Fricke.

Verbandsklasse Damen: TV RW Ronnenberg – TC SW Steterburg 1:5

Mit einer gehörigen Portion Nervenstärke kompensierten die Damen des TC SW Steterburg den Ausfall ihrer Nummer 1 Lea Baschanow und holten sich den Auswärtssieg beim TV RW Ronnenberg. Neuzugang Anna Pracht musste an Position 1 ran und gewann ihr Einzel gegen Melanie Schmalstieg genauso im Match-Tiebreak (7:5, 6:7, 10:5) wie Kapitänin Henriette Struckmann gegen Caroline Bucholz in einem kuriosen Match. Auf das 6:1 im ersten Durchgang folgte nämlich ein 0:6 in Satz 2. Im Match-Tiebreak fand Struckmann dann wieder zu ihrem Spiel und siegte mit 10:8. Da Katharina Rucinski (gegen Marie Oelmann) und Katharina Ostaszewski (gegen Olivia Langschwadt) ihre Einzel jeweils sicher in zwei Sätzen gewannen, stand der Auswärtssieg bereits vorzeitig fest.

Die Doppel hatten nur noch statistischen Wert. Während Pracht/Ostaszewski mit 4:6, 2:6 gegen Schmalstieg/Oelmann den Kürzeren zogen, ging Struckmann an der Seite von Rucinski erneut über die volle Distanz und behielt erneut im Match-Tiebreak gegen Buchholz/Langschwadt mit 4:6, 6:2, 10:4 die Oberhand. „Ein rundum gelungener Saisonauftakt, so darf es gerne weitergehen“, freute sich Kapitänin Struckmann.

Mit ihren zwei Siegen hatte Katharina Rucinski einen großen Anteil am erfolgreichen Wintersaisonstart ihres TC SW Steterburg in der Verbandsklasse. © regios24 | Stefan Lohmann

