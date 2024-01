Lebenstedt. Gallier schnappen sich ungeschlagen Platz 1 in der Zwischenrunden-Gruppe D. Leittragender ist der SC Gitter, der die Endrunde verpasst.

Die faustdicke Überraschung hat sich die Zwischenrunde der 35. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft für den Schluss aufgehoben. In Gruppe D setzte sich am Sonntagabend Nordharzligist TSV Salzgitter durch und blieb dabei gegen die beiden Bezirksligisten Fortuna Lebenstedt und SC Gitter ohne Niederlage. Während die Krähenrieder Jungs mit Platz 2 noch die Endrunden erreichten, ist für den Sportclub bereits Feierabend.

Im Vorfeld konnte man davon ausgehen, dass es sich beim ersten Spiel der Gruppe D zwischen Gastgeber Fortuna Lebenstedt und dem SC Gitter um das vorgezogene Gruppenfinale handelt. Dass es tatsächlich am Ende das Spiel um Platz 2 wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand in der Amselstieghalle ahnen. Die Fortunen beherrschten das Bezirksliga-Duell weitestgehend und gingen durch den Treffer von Lukas Ceglarski als 1:0-Sieger vom Feld. Der Schlüssel zum Weiterkommen, wie sich letztendlich herausstellte.

Der TSV Salzgitter macht durch ein 3:0 gegen die SG Steinlah/Haverlah alles klar

Denn der TSV Salzgitter ließ dem souveränen 3:0-Erfolg gegen die SG Lesse/Burgdorf aus der 2. Nordharzklasse ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Gitter folgen und zeigte dabei nach einem 0:2-Rückstand Moral. Als die Lebenstedter dann auch noch die Fortuna mit 1:0 besiegten, war der Weg in die Endrunde so gut wie frei. Schließlich reichte den Galliern gegen die bis dahin noch sieglose SG Steinlah/Haverlah (2. Nordharzklasse) ein Unentschieden. Am Ende stand ein 3:0 für die Jungs von Trainer Yasin Bayrakdar auf der Anzeigetafel und das Finalrunden-Ticket war endgültig gelöst.

Da auch die Fortuna aus Lebenstedt nicht mehr über die SG Lesse/Burgdorf stolperte (3:0), waren die beiden Siege des SC Gitter gegen die SG Steinlah/Haverlah (6:0) und die SG Lesse/Burgdorf (4:1) ohne Wert. Der Sportclub hatte das Rennen um die Endrunde durch die Niederlage gegen Fortuna und das Remis gegen den TSV Salzgitter bereits längst verspielt. „Die Jungs haben in den vergangenen Wochen viel trainiert und sich die Endrunde verdient. Dass wir die Gruppe als Erster abschließen, ist auch für mich überraschend“, so TSV-Trainer Yasin Bayrakdar nach dem Weiterkommen.