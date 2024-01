Hannover. Die Volleyballer aus Salzgitter-Bad verlieren das Auswärtsspiel bei GfL Hannover mit 1:3 und rücken wieder näher an die Abstiegszone.

Die SG STV/MTV Salzgitter hat es verpasst, sich von den Abstiegsplätzen der Volleyball-Regionalliga entscheidend abzusetzen. Beim Tabellenvorletzten GfL Hannover setzte es eine verdiente 1:3 (25:18, 19:25, 16:25, 20:25)-Niederlage. Dadurch sind es jetzt nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Im ersten Satz hatte noch gar nichts auf den weiteren Spielverlauf hingedeutet. „Das war richtig stark von uns. Wir haben druckvoll gespielt und uns zwischenzeitlich eine Zehn-Punkte-Führung erarbeitet“, freute sich Trainerin Bianca Kerkmann über den starken Auftakt ihrer Jungs. Erst zum Ende des Durchgangs nahmen die Gäste etwas den Fuß vom Gas und ließen die GfL noch auf sieben Zähler herankommen.

SG STV/MTV Salzgitter macht zu viele Fehler und verliert verdient bei der GfL Hannover

Ab Satz 2 stellten die Hausherren taktisch um, und die SG STV/MTV kam mit dem neuen System des Gegners nicht wirklich zurecht. Gleichzeitig setzte sich das fort, was sich zum Ende des ansonsten starken ersten Durchgangs angedeutet hatte: Die Salzgitteraner verloren ihre druckvolle Linie. Vor allem in der Annahme wackelte es nun gewaltig. „Dadurch wurden unsere weiteren Pässe schlecht, und wir konnten unser Spiel nicht mehr durchbringen“, erklärte Kerkmann. Mit 19:25 ging es zum zweiten Seitenwechsel.

Kerkmann hoffte auf ein Aufbäumen ihrer Mannschaft, doch diese Hoffnung blieb unerfüllt. Knackpunkt war weiterhin die inkonstante Annahme. „GfL hatte einen enorm großen Block. Diesen hatten wir gut im Griff, wenn wir schnell gespielt und so unsere Angreifer gut in Szene gesetzt haben. Durch die schwache Annahme wurde unser Spiel aber automatisch langsam, und Hannovers Block stellte uns immer wieder vor große Probleme“, analysierte Kerkmann. So gingen auch die Folgesätze und schlussendlich das Spiel verloren.

Wir müssen uns in den kommenden Spielen wieder auf unsere Stärken besinnen und die Fehler abstellen. Bianca Kerkmann - Trainerin der SG STV/MTV Salzgitter

„So kannst du einfach kein Spiel gewinnen. Unsere Fehlerquote war viel zu hoch und vor allem unsere Aufschläge katastrophal. Seitdem ich Trainerin bin, haben wir noch nie so viele Bälle ins Aus oder Netz geschlagen wie in diesem Spiel“, ging Kerkmann mit ihren Jungs hart ins Gericht. Ziel vor dem Spiel war es eigentlich, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen und die restliche Saison in Ruhe zu Ende zu spielen. Dies ist durch die verdiente Niederlage in der Landeshauptstadt nun erst einmal vertagt. „Wir müssen uns in den kommenden Spielen wieder auf unsere Stärken besinnen und die Fehler abstellen.“

SG STV/MTV: T. Feustel, J. Feustel (MVP), Hauberg, Duda, Schneider, Schreiner,Wieloch, Ludwigh, Baltzer

Mehr zur Volleyball-Regionalliga Nordwest: