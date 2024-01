Lebenstedt. Der Fußball-Nordharzligist holt in Gruppe B ungeschlagen Platz 1 und schmeißt den Bezirksligisten VfL Salder vorzeitig aus dem Turnier.

Überraschung in Zwischenrunden-Gruppe B der Hallenstadtmeisterschaft: Fußball-Nordharzligist Glück Auf Gebhardshagen mischte die Konkurrenz aus der Bezirksliga ordentlich auf und setzte sich ungeschlagen vor Bezirksliga-Spitzenreiter Union Salzgitter durch. Durch das 1:0 im Abschlussspiel warfen die Knappen außerdem den klassenhöheren Nachbarn VfL Salder aus dem Turnier. Borussia Salzgitter und der TSV Beinum konnten mit den drei Erstplatzierten nicht mithalten. Unions Torjäger Joel Robin Glaub war mit seinen acht Treffern der erfolgreichste Stürmer des Zwischenrunden-Samstags.

Die Zwischenrunde begann in Gruppe B mit einem torlosen Remis zwischen den beiden favorisierten Bezirksligisten Union Salzgitter und VfL Salder. Erst beim 2:1 des SV Glück Auf Gebhardshagen gegen den Nordharzklassisten Borussia Salzgitter fielen die ersten Treffer. Dabei drehten die Knappen das 0:1 durch Salen Sehic noch durch Marvin Brandeis und Lukas Otto in einen Auftakterfolg.

Glück Auf, Union und Salder erledigten in der Folge ihre Pflichtaufgaben gegen Borussia Salzgitter und den TSV Beinum aus der 2. Nordharzklasse. Dabei kassierten die Underdogs teilweise schmerzhafte Niederlagen wie das 1:6 der Beinumer gegen Gebhardshagen und das anschließende 1:7 der Borussen gegen den SV Union. Die Entscheidung über das Weiterkommen in die Endrunde sollte im letzten Spielblock fallen.

Glück Auf Gebhardshagen entscheidet Showdown gegen den VfL Salder mit 1:0 für sich

Den Auftakt machte die Partie zwischen Union und Glück Auf. Durch das 3:3-Unentschieden konnten die Eisernen aus Salzgitter-Bad bereits vorzeitig jubeln. Mit acht Punkten und dem besseren Torverhältnis hatten sie das Endrunden-Ticket bereits sicher, egal wie die Abschlusspartie zwischen Gebhardshagen und Salder – beide sieben Punkte zu diesem Zeitpunkt – enden sollte. Nach dem wertlosen 4:1 von Borussia Salzgitter gegen den TSV Beinum kam es also zum Showdown.

Dabei standen im Abschlussspiel die Knappen unter Zugzwang. Ein Remis gegen den VfL Salder hätte das Weiterkommen der Blauen-Weißen von der Fuhse gesichert. „Ich gehe nicht in die Partie, um unentschieden zu spielen. Wir wollen gewinnen“, impfte GAG-Trainer Timo Kleiner seinen Schützlingen vor dem Anpfiff ein. VfL-Torhüter Steven Hower hielt seinen Kasten bei Schüssen von Lukas Otto (3.) und Fabian Klose (6.) noch sauber. In der 9. Minute markierte dann jedoch Max-Marius Rietzler das goldene Tor für die Knappen. Der Rest war großer Jubel. Denn Glück Auf Gebhardshagen zog damit sogar als Gruppensieger in die Finalrunde am kommenden Samstag ein.