Salzgitter-Bad/Hannover. Die Regionalliga-Volleyballer aus Salzgitter-Bad wollen in der Landeshauptstadt das Thema „Abstiegskampf“ endgültig ad acta legen.

Die SG STV/MTV Salzgitter kann mit einem Sieg bei der GfL Hannover am Samstagabend (ab 20 Uhr) einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga machen. Dementsprechend motiviert reisen die Jungs um Trainerin Bianca Kerkmann auch in die Landeshauptstadt.