Salzgitter-Bad. In den Heimspielen gegen Bremen und Steinfurt müssen Punkte her, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze wiederherzustellen.

„Der Blick geht derzeit nach unten, anstatt nach oben. Unser Saisonziel ist gefährdet“, blickt Sportwart Christian Switalla mit gemischten Gefühlen auf das neue Jahr. In dem muss Darts-Bundesligist Lumberjacks Salzgitter dringend Punkte holen, um erstens den Klassenerhalt zu sichern und zweitens das selbst gesteckte Ziel „Erreichen der Finalrunde“ nicht aus den Augen zu verlieren. Am Samstag haben die „Holzfäller“ beim Heimspieltag gegen den DC Vegesack Bremen (12 Uhr) und das DT Steinfurt (18 Uhr) die ersten Chancen, die guten Vorsätze in die Tat umzusetzen.