Salzgitter-Bad. SC-Trainer Michael Weber holt beim Zwischenfazit des Fußball-Nordharzligisten zur Winterpause zum Rundumschlag aus.

So richtig in den Tritt kommt der SC Gitter II in dieser Saison nicht. Der Fußball-Nordharzligist aus der Staffel 2 blieb bisher hinter seinen eigenen Erwartungen zurück und belegt zum Jahreswechsel lediglich Platz 12 mit nur zehn Punkten auf dem Konto. Der Abstand auf die Abstiegszone beträgt gerade mal zwei Zähler. „Die Hinrunde war, um es auf den Punkt zu bringen, sehr bescheiden – der bisherigen Spielzeit kann man bisher rein gar nichts Positives abgewinnen“, wird SC-Trainer Michael Weber deutlich.