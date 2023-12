Salzgitter. Die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Salzgitter verabschieden sich mit zwei klaren Heimerfolgen aus dem Jahr 2023.

Aller guten Dinge sind drei ... Die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Salzgitter haben vor heimischer Kulisse ihren dritten Sieg in Serie eingefahren und sich als Vierter in der oberen Tabellenhälfte einsortiert. Es war ein gelungener Jahresabschluss für das Team von Trainer Dirk Nykiel.

MTV Salzgitter – TGW Göttingen 3:0 (25:20, 25:12, 25:18). Auch das zweite Duell gegen die Göttingerinnen binnen einer Woche entschied der MTV glatt mit 3:0 für sich – und dieses Mal fiel der Erfolg sogar noch deutlicher aus. „Mit starken Angriffen und gut platzierten Bällen“, so Salzgitters Mannschaftsführerin Sinja Uhlhorn, ließen die Gastgeberinnen der TGW erneut keine Chance. „Dank der Unterstützung aus der zweiten Mannschaft hatten wir einen großen Kader und waren gut aufgestellt. So hatte unser Trainer viele Optionen“, verdeutlichte Uhlhorn.

MTV Salzgitter – Tuspo Weende III 3:1 (25:18, 19:25, 25:13, 25:16). Während die Erinnerungen an den ersten Gegner noch frisch waren, trafen die Salzgitteranerinnen anschließend erstmals in dieser Saison auf den Tabellenzweiten aus Weende. „Das Spiel startete etwas holprig“, meinte Sinja Uhlhorn, deren Team sich Mitte des ersten Durchgangs von 10:9 auf 15:12 und 19:15 absetzte und diesen letztlich klar gewann.

„Im zweiten Satz kam es dann zu einigen Flüchtigkeitsfehlern sowie Problemen in der Annahme“, berichtete die MTV-Kapitänin. So zog Weende nach ausgeglichenem Beginn (8:8) auf 16:12 davon und brachte den Vorsprung auch souverän ins Ziel. Im dritten und vierten Durchgang spielten die Salzgitteranerinnen dann ihre Stärke jedoch wieder aus. „Mit guten Angriffen, guter Blockarbeit und druckvollen Aufschlägen von Paula Schäfer und Lotte Hilger brachten wir die Weenderinnen in Bedrängnis“, sagte Sinja Uhlhorn.

Kein Wunder also, dass das Fazit nach der letzten Partie des Jahres positiv ausfiel. „Im zweiten Spiel haben wir gezeigt, dass wir guten Volleyball spielen können“, freute sich die MTV-Mannschaftsführerin.

MTV: Schmidt, Lembke, Teuber, Schäfer, Reistel, Lenz, Nykiel, Bethe, Uhlhorn, Illing, Hilger, Franz, Hauser, Matthias.