Salzgitter-Lebenstedt. 2. Kegel-Bundesliga: Der TSV Salzgitter lässt den SK Mülheim beim 3:0 keine Chance. Kapitän Unger fehlt krankheitsbedingt.

852 Holz, zweimal 851 und einmal 850 Holz – man darf getrost von einer geschlossenen Mannschaftsleistung sprechen, die die Zweitliga-Scherekegler des TSV Salzgitter im Heimspiel gegen die SK Mülheim an den Tag gelegt haben. Eine Leistung, die mit einem souveränen 3:0 (4996:4542, 55:23)-Erfolg und dem Sprung auf Platz 4 der Tabelle belohnt wurde.

Brandenburg sorgt für Tagesbestleistung

Dabei hatten die Hausherren kurzfristig „ein bisschen umstellen“ müssen: Kapitän Philipp Unger hatte krankheitsbedingt passen müssen. Dadurch rückte Dirk Henningsen in den ersten Block und startete gemeinsam mit Sportwart Jörg Brandenburg. „Das war absolut in Ordnung“, meinte Brandenburg zum Auftakt, in dem er mit 852 Holz sogar die Tagesbestleistung kegelte. Und Henningsen stand ihm mit 850 Holz kaum nach. „Jeder hat zwei Bahnen richtig gut gekegelt“, konstatierte Brandenburg. „Die Außenbahnen waren dafür scheinbar nicht ganz so einfach.“

Das bekamen vor allem die Gäste aus Nordrhein-Westfalen zu spüren. „Sie haben sich schwer getan. Ihnen hat etwas der Druck gefehlt“, sagte der TSV-Routinier. „Wir konnten mit dem Auftakt sehr zufrieden sein. So konnte es weitergehen.“

Stefan Weber kegelte „blitzsauber“ im zweiten Block und lag mit 851 Holz genau zwischen Brandenburg und Henningsen. Detlef Karlstedt schwankte auf den ersten drei Bahnen noch in seinen Leistungen, fand dann aber zu seiner Form – und kam mit 816 Holz noch zum fünftbesten Tageswert.

Im Schlussabschnitt präsentierte sich Carsten Warnecke in glänzender Verfassung, knackte als vierter TSV-Kegler die 850-Holz-Marke – und sorgte damit für die Entscheidung. Die Salzgitteraner verabschiedeten sich somit – wie erhofft – mit zwei glatten 3:0-Heimsiegen „sauber ins neue Jahr“.

TSV Salzgitter: Jörg Brandenburg (852 Holz/12 EWP), Dirk Henningsen (850/9), Detlef Karlstedt (816/8), Stefan Weber (851/11), Carsten Warnecke (851/10), Andreas Twardowski (776/5).