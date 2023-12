Salzgitter-Bad. Die Regionalliga-Volleyballer aus Salzgitter wollen dennoch in Göttingen punkten. Frauen des MTV haben am Samstag Heimrecht.

Der Schlussakkord des Jahres 2023, für die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter ertönt er in Göttingen: Die Mannschaft von Trainerin Bianca Kerkmann tritt dort am Samstag von 20 Uhr an beim Tabellenachten ASC 46 an. Derweil sind die Landesliga-Frauen des MTV Salzgitter sogar noch einmal im doppelten Einsatz – vor heimischer Kulisse.