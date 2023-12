Salzgitter-Lebenstedt. Der Titel-Zweikampf zwischen den Sportfreunden Salzgitter und Göttingen wird zum Fernduell.

Eine mögliche Vorentscheidung wurde vertagt – die beiden Serien haben weiter Bestand: Der SC Salzgitter SF und der SK 56 Göttingen bleiben in der Badminton-Verbandsklasse auch nach dem zweiten direkten Aufeinandertreffen ungeschlagen und liefern sich somit weiterhin einen Titel-Zweikampf. Mit einem Unterschied: Ab sofort wird es ein Titel-Fernkampf, in dem die Sportfreunde aus Lebenstedt weiterhin die besseren Karten haben.

Doch der Reihe nach … Denn bevor die Kür auf dem Programm stand, hatten die Gastgeber erst noch die Pflicht zu erfüllen. Und das taten die Salzgitteraner mit Bravour: Das Schlusslicht SG Comet/FC 56 Braunschweig II wurde souverän mit 7:1 bezwungen. Es war angerichtet für das Gipfeltreffen.

SC Salzgitter SF – SG Comet/FC 56 Braunschweig II 7:1. Im 3. Herreneinzel kassierte Bernd Tiefenberg eine Zweisatzniederlage gegen Sören Lohmann, den er zuvor im zweiten Herrendoppel noch gemeinsam mit Dirk Weiner in drei Sätzen in die Knie gezwungen hatte. Es waren zugleich die einzigen drei Durchgänge, die die Sportfreunde abgaben. Ansonsten gab es ausnahmslos glatte Siege für Yvonne Lößner, Tina Kröher, Jörgen Fuchs, Thomas Lößner und Dirk Weiner in den weiteren Doppeln und Einzeln. 14:3 Sätze und 342:227 Punkte spiegeln die Überlegenheit der Gastgeber deutlich wider.

SC Salzgitter SF – SK 56 Göttingen 4:4. Ein Unentschieden nach Matches, ein Remis nach Sätzen (9:9) und fast die exakte Spielpunktezahl (313:314) – ausgeglichener und packender kann ein Badminton-Spiel kaum sein! Jeweils zwei Doppel und zwei Einzel gingen an die Teams. Während Bernd Tiefenberg das 3. Herreneinzel im dritten Durchgang mit 14:21 gegen Christian Roeben verlor, gewann Thomas Lößner das 2. Herreneinzel gegen Markus Kukla im dritten Satz – natürlich ebenfalls mit 21:14. Der ukrainische Junioren-Nationalspieler Yevheni Stolovoi bewies aufseiten der Göttinger einmal mehr seine Ausnahmestellung und baute seine Bilanz auf 14:0 Matches aus.