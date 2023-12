Salzgitter. Neuzugang Wladislaw Baumgardt kehrt mit dem Eishockey-Regionalligisten erstmals an seine alte Wirkungsstätte in Adendorf zurück.

Sein Debüt beim 6:3-Heimsieg gegen den Hamburger SV war verheißungsvoll, Wladislaw Baumgardt krönte es selbst mit seinem vorentscheidenden Treffer zum 5:3. Das erste Spiel für den neuen Verein ist eben immer ein besonderes. Und für den Verteidiger mit der Nummer 89 der Salzgitter Icefighters steht am Samstag (20 Uhr) gleich das nächste besondere Duell in der Eishockey-Regionalliga auf dem Programm: „Wladi“, wie er liebevoll genannt wird, tritt mit dem Team von Trainer Radek Vit schließlich bei seinem Ex-Klub Adendorfer EC an.