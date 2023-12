Salzgitter-Bad. Die Sölter sind an diesem Wochenende in der Tischtennis-Landesliga gegen zwei Teams gefordert, die ebenso um den Klassenerhalt kämpfen.

Unter massivem Erfolgsdruck steht der Tischtennis-Landesligist SV Union Salzgitter II an diesem Wochenende. Beim Herbstfinale treffen die abstiegsbedrohten Sölter auf zwei Mitbewerber im Kampf um den Klassenerhalt. Zunächst ist der Drittletzte am Samstag (18 Uhr) beim SSV Neuhaus II zu Gast. Am Sonntag (11 Uhr) genießt die Regionalliga-Reserve in der Sporthalle der Altstadtschule Heimrecht gegen das Schlusslicht SV Broitzem.