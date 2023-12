Salzgitter. Adrian Maas vom Lauftreff Salzgitter erreicht Platz 1 vor Frank Lehmann von den Blue Linern und Andreas Eberle von LG Alstom Salzgitter.

Die 41. Auflage des Adventslaufs vom SV Union Salzgitter hatte aufgrund der vorweihnachtlichen Witterung einen märchenhaften Rahmen bekommen. „Wir haben spannenden Sport sowie in viele strahlende Gesichter gesehen und Lob, aber auch ein wenig Kritik geerntet. Das Positive überwog aber“, zeigte sich Orga-Chef Christoph Olbrich nach schwieriger Vorbereitung insgesamt zufrieden.

Pünktlich um 9.45 Uhr wurden die Läuferinnen und Läufer mit dem ersten Startschuss auf die 5200 Meter (m) lange Strecke geschickt. Der Schneefall hatte die Markierungen kaum erkennbar gemacht, weshalb einige der Läufer ein Stück zu weit in Richtung Liebenburg gelaufen sind. Adrian Maas vom Lauftreff Salzgitter erkannte dies als Erstes und rief es seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu. Es waren circa 30 Sekunden Vorsprung, die Maas zu diesem Zeitpunkt hatte. Fünf Sekunden konnte er bis ins Ziel retten. Der 51-Jährige benötigte als Sieger 25:37 Minuten. Auf Platz 2 lief Frank Lehmann von den Blue Linern ins Ziel (25:42), Dritter wurde Andreas Eberle (LG Alstom Salzgitter) mit 25:49 Minuten. Der 72-jährige Peter Siems war mit einer Zeit von 28:45 unterwegs. Als schnellste weibliche Teilnehmerin entpuppte sich die Nachwuchsathletin des Gastgebers, die 13-jährige Paula Korn (28:19). Natascia Nuzzo von den Unionern benötigte 29:17 Minuten.

Ihre Trainingskameradin Kaya Jurtzok war auf den 1400-m-Strecke der Klasse W11 in 6:44 Minuten nicht zu stoppen. Die erst 7-jährigen Helena Disic und Katharina Swoboda (beide SV Union) bestritten die 1,4 Kilometer (km) in 9:28 und 9:46 Minuten ebenfalls mit Bravour.

Dean Sauthoff triumphiert auf der Langstrecke

Dean Sauthoff aus Wolfshagen siegte auf der Langstrecke (9200 m) mit 38:03 Minuten vor Vereinskamerad Alexander Fürle (38:10). Schnellster Sölter wurde Thomas Ewert, er lief in 39:55 Minuten durch den Forst. Und auch die Gastgeber hatten Grund zur Freude: Mit dem 42-jährigen Thomas Telemann lief ein Fußballer in 45:41 Minuten sogar vielen Laufspezialisten davon.

Bei den 50+ Läufern war der grippal angeschlagene Sven Strube gut unterwegs (46:43) und ließ alle Mitstreiter in seiner Altersklasse hinter sich. Strube sowie der hinter ihm ins Ziel eingelaufene Adrian Maas – der 5,2-km-Sieger – sammelten fleißig Meter für die Aktion AdventSZläufer. Der aus Lomachtersen stammende Ralf Krüger (MTV Jahn Schladen) setzte mit 48:43 Minuten in der Klasse M65 ein Ausrufezeichen. Zwei Walkerinnen teilten sich Platz 1. Melanie Bremer und Renate Richter gingen in 45:28 Minuten zeitgleich nach 5200 m ins Ziel.

mas