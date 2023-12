Lebenstedt. Der BC Heros Salzgitter organisiert am 16. Dezember eine Box-Veranstaltung mit bis zu 20 Kämpfen in der Sporthalle der Ostertalschule.

Boxsportfreunde, aufgepasst! Der BC Heros Salzgitter richtet am Samstag, 16. Dezember, in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Box-Sport-Verband (NBSV) den „Altan Cup“ in der Sporthalle der Ostertalschule aus. Bis zu 20 Kämpfe sind vorgesehen – und versprechen vor allem eines: eine kurzweilige, unterhaltsame Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt (Einlass: 14 Uhr).