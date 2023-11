Salzgitter-Bad. In der Regionalliga trifft dei SG STV/MTV auf den nächsten Titelaspiranten.

Der VfL Lintorf und Bremen 1860, es sind die beiden Teams, die die Meisterschaft in der Volleyball-Regionalliga Nordwest der Männer unter sich ausmachen dürften. Und für die SG STV/MTV Salzgitter gibt’s das Spitzenduo eben hintereinander serviert: Nach der 0:3-Niederlage in Lintorf erwartet die Mannschaft von Trainerin Bianca Kerkmann nun den Tabellenzweiten aus Bremen. Ausgetragen wird die Partie am Samstag von 19.30 Uhr an in der Gymnasium-Sporthalle in Salzgitter-Bad.