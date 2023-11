Bleckenstedt. Das Team von Trainer Gökhan Arikoglu steckt Rückschläge in der Fußball-Landesliga bislang gut weg. Am Samstag geht‘s zum SV Lengede.

Diese Hinrunden-Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen: 7 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 25 Punkte, Platz 6. Aufsteiger FC Germania Bleckenstedt hat sich erstaunlich schnell in der Fußball-Landesliga akklimatisiert. Am Samstag (15 Uhr) steigt das Team von Trainer Gökhan Arikoglu bereits in die Rückrunde ein. Es geht in die Nachbarschaft zum SV Lengede. Den ersten Vergleich mit dem SVL hatten die Bleckenstedter am 1. Spieltag mit 3:0 für sich entschieden.