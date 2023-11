Salzgitter. Die Nachwuchsfußballer der Südstädter besiegen den VfB Peine 4:2. Die ersatzgeschwächten A-Junioren des SCU unterliegen in Vorsfelde.

Unter keinem glücklichen Stern stand für die A-Junioren desSCU SalzGitter der Spieltag in der Landesliga. Das Gastspiel beim SSV Vorsfelde endete mit dem allerletzten Aufgebot mit einer 0:4-Niederlage. Die B-Junioren des SCU hingegen feierten einen 4:2 Heimsieg über den VfB Peine. Das Spiel der A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter in der Bezirksliga wurde kurzfristig verlegt.

Landesliga

A-Junioren: SSV Vorsfelde – SCU SalzGitter 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Kolbio (30.), 2:0 Wernicke (80.), 3:0 Borchers (84.), 4:0 Wernicke (90.).

Die zeitgleiche Ansetzung mit den B-Junioren traf das A-Jugend-Aufgebot von Trainer Sebastian Hiebsch richtig empfindlich. Neben den Dauerverletzten Finn Cordes, Claas Schäfer und Tim Müller musste das Trainerteam auch auf Maurice Reschke, Luis Graf und Jordi Tuttaß verzichten. Die Südstädter wehrten sich nach Kräften. Erst nach einer halben Stunde kassierte das Team das erste Gegentor. In Halbzeit 2 erfolgte in den letzten zehn Spielminuten der kräftemäßige Einbruch.

B-Junioren: SCU SalzGitter – VfB Peine 4:2 (3:1). Tore: 1:0 N. Raeth (6.), 1:1 Kamberi (13.), 2:1 N. Raeth (19.), 3:1 Schneider (35., FE), 4:1 N. Raeth (53.), 4:2 Kafi (80.).

Die kurzfristige Verlegung ins eigene Stadion nutzten die Südstädter mit ihrer besten Saisonleistung aus. Auf dem Kunstrasenplatz überragten der dreifache Torschütze Nikolas Raeth und der unermüdlich rackernde Jonathan Schneider. „Wir haben 80 Minuten lang die Richtung vorgegeben. Hinten haben wir kompromisslos fast alle brenzlichen Situationen gemeistert. Unsere Offensivreihe hat sich nicht nur den Foulelfmeter, sondern durch die vielen Laufwege auch ihre Torerfolge erarbeitet. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaftsleistung“, sagte SCU-Nachwuchstrainer Crispin Teuber. Das Team hat den Abstiegsplatz mit diesem hochverdienten „Dreier“ verlassen.

Bezirksliga

A-Junioren: JSG Eintracht HöhBernSee – KSV Vahdet Salzgitter (ausgefallen). Die Partie wurde wegen der schlechten Platzbedingungen in Obernfeld abgesagt. Die Staffelleitung setzte die Partie für Samstag, 25. November, (15 Uhr) in Obernfeld neu an.