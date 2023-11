Salzgitter. „Dilettantischer“ SC Gitter II verliert in Cremlingen 1:3.

In der Fußball-Nordharzliga 2 fand witterungsbedingt nur ein schmales Programm statt. Immerhin gab es zwei Derby-Sieger: den MTV Lichtenberg und Vahdet Salzgitter II.

TuS Cremlingen – SC Gitter II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Ohrstedt (55.), 1:1 Sobek (56.), 2:1 Ohrstedt (61.), 3:1 Neumann (76.).

„Wir verlieren das Spiel in Halbzeit 1 wegen einer bescheidenen Angriffsleistung. In der zweiten Hälfte folgte eine indiskutable Defensivvorstellung“, ärgerte sich SC-Trainer Michael Weber. Die Hausherren markierten zwei nahezu identische Treffer – ohne viel Gegenwehr der Gitteraner. „Wer so dilettantisch agiert wie wir, der muss sich nicht über eine Niederlage wundern“, so der Coach.

TSV Salzgitter – MTV Lichtenberg 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Reuper (39.), 0:2 Weitzel (43.), 0:3 Wode (45.), 0:4 Wode (51.).

Einen souveränen Sieg feierten die Lichtenberger beim Schlusslicht. Auf dem schwer bespielbaren Boden kamen die Gäste schleppend in die Partie. Aber drei gut herausgespielte Tore reichten für die verdiente 3:0-Führung. Nach der Pause verpufften alle Versuche der TSV-Kicker. Fazit von MTV-Coach Till Hockmann: „Pflicht erfüllt und Abstand zur Abstiegszone gewahrt.“ TSV-Trainer Yasin Bayrakdar meinte: „Wir hatten uns mehr vorgenommen. Es fehlte der letzte Biss. Ein gebrauchter Sonntag.“

SV GA Gebhardshagen – KSV Vahdet Salzgitter II 2:5 (1:2). Tore: 0:1 Alagöz (11.), 0:2 Demir (24.), 1:2 Eikel (39.), 1:3 Alagöz (66.), 2:3 Stockmann (70.), 2:4 Demir (72.), 2:5 Ökdem (90.+6).

„Wir haben beste Chancen nicht genutzt“, ärgerte sich GA-Trainer Timo Kleiner. Allein vier Gegentore fielen aus Standardsituationen, was dem Coach bitter aufstieß. „Ich bin enttäuscht darüber, was wir über die gesamte Spielzeit abgeliefert haben“, sagte Kleiner.

Sehr zufrieden zeigte sich dagegen sein Trainerkollege Alpaslan Arslan. „Wir haben spielerisch und kämpferisch ein starkes Spiel abgeliefert und waren dem Gegner in allen Belangen überlegen.“

ust