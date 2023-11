Bleckenstedt. Der Fußball-Landesligist kann sich mit einem dritten Sieg in Folge im oberen Tabellendrittel festsetzen.

5:1 gegen den VfL Wahrenholz, 3:1 beim SSV Kästorf. Gegen zwei Teams aus dem Kreis Gifhorn haben sich die Landesliga-Fußballer des FC Germania Bleckenstedt zuletzt aus ihrer kleinen Ergebniskrise geschossen, die Mitte Oktober in einer 4:10-Heimniederlage gegen den Bovender SV gipfelte. Am Sonntag (14 Uhr) treten die Germanen beim FC Eintracht Northeim auf Kunstrasen an. Und inzwischen ist nicht mehr von einer Ergebniskrise die Rede, sondern vielmehr davon, die Mini-Erfolgsserie auszubauen.