Borussia Salzgitter II setzt sich bei SCU-Reserve durch

Ben Osmane Kante (am Ball) erzielte zwei Treffer zum 3:1-Sieg seiner Borussia beim SVU (in Dunkelblau).

Mit einem 3:1-Sieg bei Germania Bleckenstedt II baute der FSV Fuhsetal seine Tabellenführung in Staffel 2 der 1. Fußball-Nordharzklasse aus. Borussia Salzgitter II gewann bei Union II. Das Duell der Bezirksliga-Reserven zwischen dem SV Innerstetal und Fortuna Lebenstedt entschied Tim-Kevin Ahrens per Viererpack fast im Alleingang.

Staffel 2:

FC Germania Bleckenstedt II – FSV Fuhsetal 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Voss (15.), 0:2 Möller (32.), 0:3 Schaap (63.), 1:3 n. gem. (66.).

Ben Osmane Kante schießt SV Borussia Salzgitter II zum Sieg

SV Union Salzgitter II – SV Borussia Salzgitter II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Fischer (13.), 1:1 Kante (40.), 1:2 Jusuf (45.), 1:3 Kante (57.).

Für die Union-Reserve war es das fünfte Heimspiel in Folge, das sie nicht gewinnen konnte. SVU-Trainer Chris Juch seufzte: „Und wieder drei Punkte verschenkt.“ Sein Team habe das Spiel in den ersten 25 Minuten im Griff gehabt. David Fischer brachte die Gastgeber sogar in Führung. „Dann haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Borussia macht aus dem Nichts das 1:1“, schilderte Juch den Treffer von Ben Osmane Kante. Majidi Jusuf erzielte kurz vor der Pause den Führungstreffer für die Borussen. Kante legte in der zweiten Halbzeit seinen zweiten Treffer nach. „In der zweiten Halbzeit machten wir einfach zu viele Fehler im Spielaufbau und konnten uns kaum noch Torchancen herausarbeiten“, sagte Juch.

SV Innerstetal II gewinnt dank Viererpacker Tim-Kevin Ahrens

SV Innerstetal II – SV Fortuna Lebenstedt II 4:3 (3:1). Tore: 0:1 Schiersch (11.), 1:1, 2:1, 3:1 Ahrens (13., 39., 42.), 3:2 Schumann (48.), 3:3 Konate (72.), 4:3 Ahrens (73.).

Tim-Kevin Ahrens heißt der Mann des Tages. Mit seinem Hattrick in Halbzeit 1 schoss er die SVI-Reserve in Führung. Nachdem die Gäste nach der Pause zum Ausgleich gekommen waren, packte Ahrens noch einen oben drauf.

Staffel 3:

TuS Cremlingen II – SV Borussia Salzgitter 2:5 (2:2). Tore: 0:1 Teminskij (3.), 1:1 Klockenthör (14.), 2:1 Krüger (21.), 2:2 Salibasic (33.), 2:3 Hai (52.), 2:4 Fazlic (62.), 2:5 Spintzyk (67.).

