Salder schlägt Adersheim und springt auf Rang 13

Der VfL Salder hat in der Fußball-Bezirksliga 3 einen ganz wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller eingefahren. Salder bezwang den FC Arminia Adersheim. Weil der SV Fortuna Lebenstedt einen Zähler beim VfL Oker holte, sprang die Mannschaft von Trainer Roman Kechter auf einen Nichtabstiegsplatz.

VfL Salder – FC Arminia Adersheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Hermann (37./FE, 64.), 2:1 Calis (70.).

„Wir waren von Anfang an gut im Spiel und haben defensiv gut gestanden“, berichtete VfL-Trainer Roman Kechter. Niklas Hermann brachte die Hausherren vor der Pause vom Punkt aus in Front, ehe er nach rund einer Stunde seinen Doppelpack schnürte. Das 1:2 durch Fernando Calis per abgefälschtem Freistoß brachte für die Gäste nichts mehr ein. „Auch nach der Pause haben wir kaum etwas zugelassen“, lobte Kechter.

VfL Oker – SV Fortuna Lebenstedt 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Zellmer (40.), 1:1 Rabbas (86.).

Kurz vor der Pause gerieten die Lebenstedter beim Kellerkind in Rückstand. Sehr zum Ärgernis von Gäste-Trainer Daniel Reinsch, der monierte: „Gerade in der Anfangsphase hatten wir drei, vier 100-prozentige Chancen.“ So sicherte Cedric Rabbas dem SV per direkt verwandeltem Freistoß nur noch einen Zähler. „Ich habe am Ende aufgehört zu zählen – wir haben ungefähr zehn dicke Möglichkeiten liegengelassen“, meinte Reinsch.

KSV Vahdet Salzgitter – SG Roklum-Winnigstedt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Uche (24.), 1:1 Watdius (53.), 2:1 Baloglu (71.).

Zwar sicherte sich der Fünfte gegen das Schlusslicht den „Dreier“, doch die Laune von KSV-Trainer Veysel Polat war trotzdem nicht die beste. „Das war kein gutes Spiel von uns. Der Wille war überhaupt nicht da“, sagte Polat enttäuscht. Sowohl der Führungstreffer von Leroy Uche in Durchgang 1 als auch der Siegtreffer durch Dogukan Baloglu rund 20 Minuten vor dem Ende seien „gut herausgespielt“ gewesen. Joshua Watdius besorgte für den Gast das zwischenzeitliche 1:1. „Ich bin einfach froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“, resümierte der Trainer der Hausherren.

