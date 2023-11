Tobias Kreismer (in Schwarz, am Puck) wird die Salzgitter Icefighters künftig als Physiotherapeut und nicht mehr auf dem Eis unterstützen.

Lebenstedt Verletzten- und Krankenmisere erschwert die Vorbereitung auf das Duell am Freitagabend in der Eissporthalle am Salzgittersee