TSV Hallendorf und Glück Auf Gebhardshagen holen Heimsiege

Zwei Heimsiege und zwei Heimniederlagen – so lautet die Bilanz der Salzgitteraner Fußball-Nordharzligisten vom Feiertags-Spieltag. Der TSV Hallendorf konnte durch einen 3:0-Derbysieg gegen Viktoria Thiede vorerst Platz 1 verteidigen. Allerdings drängt der SV Wendessen, der 3:1 beim TSV Salzgitter siegte, von hinten. Zwei Punkte Vorsprung bei zwei Spielen mehr als der Konkurrent hat der TSV Hallendorf aktuell noch Vorsprung.

TSV Hallendorf – Viktoria Thiede 3:0(1:0). Tore: 1:0 Kanaan (41.), 2:0 Gündör (55./Elfmeter), 3:0 Kanaan (77.). Bes.: Gelb-Rot Elsner (78., Thiede)

Gegen den Tabellenführer traten die Gäste aus Thiede selbstbewusst auf. Aus einer gesicherten Abwehr heraus agierte die Elf von Interimscoach Marvin Pramme nicht ängstlich. Der gewohnt agilen Spielweise der Hallendorfer hatten die Gäste zudem eine robuste, aber nicht unfaire Antwort entgegenzusetzen. Allerdings wackelte die Viktoria kurz vor der Pause, als Thiedes Niklas Gottleben einen Kopfball von Devin Joel Liehr (40.) auf der Linie rettete. Mit dem nächsten Angriff traf Hussein Kanaan nach Flanke von Xavier Bogus Hussein alleinstehend per Kopfball zur Hallendorfer 1:0-Führung (41.).

Nach Wiederanpfiff lief Thiedes Eugen Leibham unglücklich im eigenen Strafraum in die Schussbewegung von TSV-Stürmer Liehr. Schiedsrichter Alexander Falk, entschied zum Unmut der Gäste auf Strafstoß. Den Foulelfmeter verwandelte Berdan Güngör zum 2:0 (55.). Nach dem Treffer geriet das Spiel der Gastgeber ein wenig ins Stocken. Spielertrainer Marvin Pramme warf mit Nico Bartz und Niklas Gottsleben noch einmal den Thieder Offensivmotor an. In die spielerisch gute Phase platze allerdings Hallendorfs Hussein Kanaan rein, der sich im Strafraum durchsetzte und aus kurzer Distanz zum 3:0 traf (77.). Dessen nicht genug dezimierten sich die Gäste selbst: Viktorias Stürmer Jan Christian Elsner konzentrierte sich mehr auf die Schiedsrichterentscheidungen als auf das eigene Spiel und musste folgerichtig mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Hallendorfs Liehr traf kurz vor dem Schlusspfiff noch den Pfosten (88.). „In der Anfangsphase hatten wir es schwer. Die zweite Halbzeit haben wir dann überzeugend gespielt“, so Hallendorfs Trainer Gökcin Özgür.

SV GA Gebhardshagen – SV Kissenbrück 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Bruder (10.), 2:0, 3:0 Niesing (20., 45.), 3:1 Winkler (45.+1), 4:1 S. Stockmann (80.).

Die Hausherren gingen von Beginn an couragiert zur Sache und erspielten sich mehr und mehr Vorteile. Dabei hätte der Start der Partie nicht besser laufen können. Bereits nach zehn Minuten traf Lennard Bruder ins Schwarze. Das Ergebnis schraubte anschließend Jonas Niesing mit einem Doppelpack vor der Pause in die Höhe. GA-Trainer Timo Kleiner sprach von einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg, der nie gefährdet gewesen sei. „Das war wohl unsere beste Saisonleistung“, attestierte er seiner Mannschaft.

SC Gitter II – SG Sickte/Hötzum 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Schilf (18.), 0:2, 0:3, 0:4 Schmidt (31., 59. 64.) , 1:4 Heidt (90.).

Die Gäste erteilten den Hausherren eine gnadenlose Lektion in Sachen Effektivität und genau diese war auch der einzige Punkt, in dem die Gitter-Reserve schlechter war. „Spielerisch, läuferisch und in puncto Einsatzwille waren wir keineswegs das schlechtere Team auf dem Platz. Allerdings frustriert die Niederlage“, sagte Trainer Michael Weber nach der Partie. Aus der Fülle an Torchancen gelang den Gastgebern lediglich ein Treffer. „Die Sickter trafen bei fast jeder der wenigen Chancen, die sie hatten“, so der SC-Coach.

TSV Salzgitter – SV Wendessen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Zaid (33.), 1:1 Al-Zein (69.), 1:2, 1:3 Fakhreldine (74., 89.).

TSV-Coach Yasin Bayrakdar sprach nach der Partie trotz der ernüchternden Niederlage von einer „sehr guten Mannschaftsleistung“. Man habe es Wendessen über das gesamte Spiel schwer gemacht und als Einheit gut funktioniert. Leider habe man sich nicht belohnen können. „Wir haben bis zur 65. Minute mit 1:0 geführt und hatten das 2:0 auf dem Stiefel. Im Gegenzug fällt der Ausgleich. Trotzdem war es ein starker Auftritt meiner Jungs. Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend“, so der Trainer.

