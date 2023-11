Viktoria Thiede feiert nach drei Niederlagen den ersten Sieg

In der Handball-Regionsoberliga der Männer hat der FC Viktoria Thiede seinem Ex-Trainer Dirk Körber das Debüt bei dessen neuem Club vermiest und gleichzeitig nach drei Niederlagen in Folge den eigenen Abwärtstrend gestoppt. Bei der Zweitvertretung der SG Zweidorf/Bortfeld gewann die Viktoria mit 30:29 (16:16).

„Wir haben heute mal die paar Tore weniger kassiert, die uns bisher immer das Genick gebrochen haben“, freute sich Thiedes Trainer Jörg Geschwandner über den ersten Saisonerfolg. Eigentlich hatte das Spiel weder einen Verlierer noch einen Gewinner verdient, doch Patrick Mertens hatte etwas dagegen, die Halle nur mit einem Punkt zu verlassen. In der letzten Minute spritzte Thiedes mit acht Toren erfolgreichster Werfer in einen Querpass der Gastgeber, stürmte allein auf Zweidorfs Kasten zu und netzte nervenstark ein. „Es war ein packendes, geiles Spiel. Wir sind als Mannschaft geschlossen aufgetreten, der Sieg schmeckt daher richtig gut“, jubelte der Siegtorschütze. Entsprechend laut waren die anschließenden Freudengesänge in der Kabine.

Den besseren Start hatten die heimischen Drachen erwischt, während Thiede einige Anlaufzeit benötigte. Nach 14 Minuten hatte die Viktoria den frühen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt und übernahm das Kommando. Johannes Ahlbrecht markierte in der 20. Minute die 12:9-Führung für die Gäste. Die Drachen, die deutlich mehr Gefahr aus dem Rückraum ausstrahlten, wendeten die Partie jedoch bis zur Pause wieder. Vor allem, wenn sie aus der Bewegung zum Wurf hochsteigen konnten oder mit schnellen Doppelpässen die Mitte öffneten, kamen die Gastgeber zum Erfolg.

Viktoria Thiede kommt mit zwei Kreisläufern zum Erfolg

In der zweiten Hälfte bekamen die Thieder das besser in den Griff. „Zum Glück für uns war das Spiel eher langsam. Gegen höheres Tempo hätten wir vermutlich alt ausgesehen“, gab Jörg Geschwandner zu. Offensiv machte die Viktoria die geringere Dynamik mit ihrer Wucht am Kreis wett. „Wir haben das mit zwei Kreisläufern gut gelöst“, freute sich Geschwandner. Andre Buchholz und Johannes Ahlbrecht brachten die Thieder zunächst in Führung, bis zum 24:24 blieb die Partie dann auf Augenhöhe. Nach zwei Treffern der Drachen nahm Thiede eine Auszeit, aus der die Viktoria mit einem 5:1-Lauf Kapital schlug. Die Gastgeber drängten aber noch einmal und glichen erneut aus, hatten sogar die Chance zur Führung, doch Patrick Mertens stoppte den Angriffszug. „Es war kein wirklich schönes Spiel, aber die ersten Punkte haben wir uns irgendwie auch verdient“, fasste Jörg Geschwandner zusammen.

FC Viktoria Thiede: Hanuschik, Müller – Mertens (8 Tore/2 Siebenmeter), Ahlbrecht (5), Klaus (4), Rösner (4/2), Buchholz (3), Hilse (3), Frank (1), Ritter (1), Stangenberg (1), Urban.

