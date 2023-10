10:1! Union Salzgitter zeigt die perfekte Reaktion

Noah Stein (in Weiß) und der SV Union schossen Harlingerode mit 10:1 ab.

Es war eine starke Reaktion der Bezirksliga-Fußballer des SV Union Salzgitter: Zwei Tage nach der 0:2-Niederlage bei Germania Wolfenbüttel fertigte der Tabellenführer den Aufsteiger SC Harlingerode mit 10:1 (7:1) ab.

In den ersten fünf Minuten legte sich Union den Liganeuling richtig zurecht. Während die Elf von SVU-Trainer Lars Freytag den Ball kon­trolliert in ihren eigenen Reihen hielt, fiel dem Gast zur Gegenwehr kein Mittel ein. Mit schellen Pässen hinter die Abwehrkette der Vorharzer erspielte sich Union Torchancen im Minutentakt. Bis zur Pause klingelte es dann siebenmal im Gehäuse von SC-Torhüter Lukas Riesche. Nur einmal hatte sich die Salzgitteraner Defensivreihe unaufmerksam gezeigt, Harlingerode war so zum Ehrentreffer gekommen.

Zufrieden ging SVU-Coach Lars Freytag zum Pausentee in die Kabine. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Jetzt gilt es dranzubleiben“, sagte Freytag. Und genau das tat seine Mannschaft. Union gab weiter Gas. Nur rund 70 Sekunden nach der Pause erhöhte Jan Jaczak auf 8:1. Marvin Malandrino und der spielfreudige Joel Robin Glaub erhöhten dann noch auf 10:1 gegen den überforderten Gast.

Dank des Kantersieges bleibt der SVU mit neun Punkten Vorsprung Tabellenführer der Bezirksliga 3.

Tore: 1:0 Glaub (8.), 2:0 Notzon (19.), 3:0, 4:0 Haka (26., 29.), 5:0 Malandrino (32.), 6:0 Berkefeld (35., FE), 6:1 J. Kassebaum (43., FE), 7:1 Berkefeld (45.+1), 8:1 Ja­czak (47.), 9:1 Malandrino (50.), 10:1 Glaub (68.).

gs

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de