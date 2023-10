Im verflixten 13. Spiel erwischt es Union Salzgitter

Jede Serie endet einmal – diese Sportweisheit mussten die Bezirksliga-Fußballer des SV Union Salzgitter am Sonntag bei der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Verfolger BV Germania Wolfenbüttel akzeptieren. Nach zwölf Siegen aus zwölf Spielen verlor das Team von Trainer Lars Freytag erstmals in dieser Saison, hat aber weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den Landesliga-Absteiger, der wieder auf Platz 2 sprang.

In einem ausgeglichenen Spitzenspiel machten die Gäste aus Salzgitter-Bad den ersten Fehler. Nach einem Schnitzer im Spielaufbau wusste sich Unions Verteidiger Luis Berkefeld nicht anders zu helfen als mit einem Foul an der Außenkante des Strafraums – klarer Elfmeter für die Gastgeber. Germanias Tom Krömer verwandelte sicher. „Bis auf einen Lattentreffer nach einer Ecke war es aber auch der einzige Torschuss des Gegners“, erklärte Union-Trainer Lars Freytag, dessen Team das Spiel über weite Strecken bestimmte. „Allerdings haben wir es verpasst, uns hundertprozentige Torchancen zu erarbeiten“, erklärte der Coach.

In der zweiten Halbzeit übernahm Union weiter das Kommando, und die Hausherren beschränkten sich auf Konter. Und solch einer sorgte dann auch für die Entscheidung. Nach einer Ecke stand Unions Marvin Haka frei vor Germanias Keeper Mats Hahne. Aber anstatt den Ball ins Tor zu köpfen, landete das Leder direkt in den Handschuhen des Torwarts. Dieser leitete den Gegenzug ein, und der eingewechselte Lennard Lacheiner vollendete zum 2:0-Endstand.

Dass Marvin Haka im Anschluss sogar noch einen Elfmeter für Union in den wolkenverhangenen Himmel jagte, passte zum gebrauchten Tag des Spitzenreiters. „Ich bin ganz ehrlich, wir waren einfach mal dran. Und wer weiß, vielleicht tut uns diese Niederlage auch gut. Denn ständig hören wir von allen Seiten, wie toll doch diese Siegesserie ist. Das hat jetzt ein Ende, und der Druck ist damit auch weg. Wir können uns jetzt neu fokussieren“, erklärte Freytag.

Der Fokus gelte nun dem nächsten Heimspiel am Dienstag gegen Aufsteiger Harlingerode und dann dem Derby beim SC Gitter am kommenden Sonntag. „Uns wirft diese Niederlage sicherlich nicht um. Wir werden jetzt topmotiviert in die nächsten Aufgaben gehen“, so Freytag.

Tore: 1:0 Krömer (34./Elfmeter), 2:0 Lacheiner (83.).

