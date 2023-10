Fußball-Nordharzliga: Vahdet II hat den TSV Hallendorf am Rande einer Niederlage

Der TSV Hallendorf bleibt in dieser Saison in der Fußball-Nordharzliga zwar weiter ungeschlagen, ließ jedoch am Samstag beim 1:1 gegen den KSV Vahdet Salzgitter II zwei Punkte liegen.

KSV Vahdet Salzgitter II – TSV Hallendorf 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Alagöz (67.), 1:1 Hajdaraj (80.).

Die Rollen waren schnell verteilt: Der Spitzenreiter aus Hallendorf machte das Spiel und der KSV Vahdet II wartete zurückgezogen auf die sich bietenden Chancen – diese waren jedoch auf beiden Seiten zunächst überschaubar. Hallendorfs Devin Joel Liehr vergab im ersten Durchgang die größte Torchance: Völlig alleinstehend vor KSV-Torwart Firat Gülsahin hatte Liehr jedoch das Nachsehen (19.). Vahdets Cenk Üstbas versuchte es auf der Gegenseite, verzog allerdings über das Tor hinweg (40.).

Nach Wiederanpfiff agierten die Gastgeber offensiver. Einzig Hallendorfs schnelle Spielweise ebnete den Gästen den Weg in Vahdets Hälfte. Vahdets Abwehr um Innenverteidiger Kadir Celik blieb lange Zeit standhaft. Durch eine verunglückte Hallendorfer Abwehraktion im eigenen Strafraum landete der Ball bei Vahdets Muhammed-Eyüp Alagöz, der aus kurzer Distanz den Ball zur 1:0-Führung ins Tor schoss (67.). Die Hoffnung der Hausherren auf die große Überraschung währte bis kurz vor dem Ende: Hallendorfs Fabio Hajdaraj zog entschlossen aus 30 Metern ab. Durch den nassen, glitschigen Boden wurde der Ball immer schneller und rutschte schlussendlich KSV-Keeper Firat Gülsahin unglücklich durch die Hände zum 1:1-Ausgleich ins Tor (80.).

In der Spielbewertung war sich Hallendorfs Trainerteam Gökcin Özgür und Ali Erdönmez einig: „Im Moment brauchen wir zu viel Aufwand für unsere Tore. Ein wenig hadern wir auch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen.“

SG Veltheim/Lucklum – GA Gebhardshagen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Oula (32.), 1:1 Schulle (90.).

Robin Schulle belohnte in der Schlussminute die Bemühungen der Gäste, die laut ihres Trainers Timo Kleiner kein gutes Spiel gemacht, sich den Ausgleich aber aufgrund einer Leistungssteigerung in Durchgang 2 verdient hatten.

BV Germania Wolfenbüttel II – TSV Salzgitter 0:0.

„Das fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte TSV-Coach Yasin Bayrakdar nach dem torlosen Unentschieden. Es sei „ein dreckiges Spiel“ gewesen, was auch insgesamt zwölf gelbe Karten unterstrichen. „Am Ende belohnen wir uns nicht. Es war ein Spiel auf ein Tor. Aber zumindest stand die Null“, so Bayrakdar.

FC Viktoria Thiede – TuS Cremlingen 5:3 (3:2). Tore: 0:1 Haberkamp (9.), 0:2 Dettmann (33.), 1:2 Bartz (38.), 2:2 Hildebrandt (42.), 3:2, 4:2 Barbier (45.+1, 59.), 4:3 Dettmann (76.), 5:3 Bartz (88.).

Torreiche Premiere für Interimscoach Marvin Pramme. Dabei zeigte seine Viktoria Nehmerqualitäten und drehte einen 0:2-Rückstand in einen Heimsieg.

