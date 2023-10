Der SV Innerstetal gewinnt das Kellerduell mit 6:1

SVI-Kapitän Jonas Ohlendorf (in Rot, hier gegen Rammelsberg) ging beim 6:1 in Roklum mit drei Treffern voran.

Dieser Sieg war enorm wichtig! Im Duell Letzter gegen Vorletzter konnte sich Fußball-Bezirksligist SV Innerstetal deutlich mit 6:1 (2:0) bei der SG Roklum-Winnigstedt durchsetzen und kletterte in der Tabelle.

Fast auf den Tag genau zwei Monate war der bislang einzige Sieg des SVI in dieser Saison gegen den FC Blau-Gelb Asse (4:1) her – dazwischen gab es fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Nun landete die Truppe von Trainer Frank Dierling also den zweiten Erfolg in dieser Spielzeit – und es war ein enorm wichtiger.

„Wir haben gar nicht so viel anders gemacht als in den Spielen zuvor. Der einzige Unterschied war heute, dass wir unsere Chancen endlich einmal effektiv genutzt haben“, freute sich Dierling nach der Partie über den deutlichen Sieg im Kellerduell.

Dieses begann für die Gäste mit einem Start nach Maß. Jonas Ohlendorf brachte den SVI bereits nach drei Minuten in Führung. „Das war natürlich enorm wichtig für uns. Genauso wie der zweite Treffer von Jonas Mitte der ersten Halbzeit“, erklärte Dierling. Seine Mannschaft, die erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder mit Felix Fricke neben Malte Masberg in der Innenverteidigung agierte, ließ über die gesamte Spielzeit lediglich drei Tormöglichkeiten der Hausherren zu. „Eine Chance war halt drin“, erklärte Dierling, der beim 1:5 in der 80. Minute allerdings keine Sorge mehr haben musste, dass noch etwas schief gehen könnte.

Der dritte Treffer von Ohlendorf per Elfmeter und das 4:0 durch Luca Rosowski kurz darauf hatten bereits nach 65 Spielminuten für klare Verhältnisse gesorgt. „Das tat heute mal richtig gut“, gab Dierling nach der Partie zu.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ohlendorf (3., 24., 62./Elfmeter), 0:4, 0:5 Rosowski (65., 76.), 1:5 Grabowski (80.), 1:6 Tillig (90.).

