„AdventSZläufer“ schnüren die Schuhe für den guten Zweck

Meist am dritten Advent-Wochenende treffen sich die „AdventSZläufer“ zu einer gemeinsamen Runde am Salzgittersee.

Geht man nach der rheinländischen Logik „Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum“, dann haben es die „AdventSZläufer“ aus Salzgitter in diesem Jahr bis zum Brauchtum geschafft. Schließlich geht das Spenden-Laufevent des Vereins „Wir helfen Kindern“ (WhK) bereits in seine dritte Auflage in Folge. Nun sind wir aber nicht in Köln, Bonn oder Düsseldorf, sondern in Salzgitter. Aber auch hier entwickelt sich die Veranstaltung für den guten Zweck zu einer festen Tradition in der Adventszeit.

22.000 Euro sind in den vergangenen zwei Jahren an den guten Zweck gegangen

Bei der Premiere im Jahr 2021 haben die „AdventSZläufer“ 12.000 Euro für die Kindertrauerarbeit der Hospiz-Initiative Salzgitter gesammelt. Im vergangenen Jahr durfte sich der Förderverein der Kinder- und Jugendfeuerwehren Salzgitter über 10.000 Euro freuen. Wer in diesem Jahr beim Silvesterlauf um den Salzgittersee einen Scheck erhält, bleibt wie immer ein gut behütetes Geheimnis. „Wir werden erst bei der Siegerehrung am 31. Dezember verraten, an welchen guten Zweck das Geld geht. Das ist eine schöne Tradition geworden“, verrät WhK-Vorsitzender Volker Machura. Fest stehe, dass die Spendensumme einer Einrichtung in Salzgitter zu Gute komme: „Und der Verwendungszweck wird etwas mit Kindern zu tun haben, das ist so in unserer Satzung verankert“, so Machura.

Wer keinen Sponsor findet, kann sich natürlich wieder an uns wenden und wir versuchen dann einen Geldgeber zu organisieren. Volker Machura, Vorsitzender des Vereins „Wir helfen Kindern“

Der WhK-Vorsitzende hofft auch bei der dritten Auflage auf zahlreiche Läuferinnen und Läufer, die dem schmuddeligen Winterwetter trotzen und vom 1. bis zum 24. Dezember ordentlich Kilometer sammeln. Denn am Prinzip der „AdventSZläufer“ hat sich nichts geändert. Jeder Salzgitteraner und jede Salzgitteranerin, der oder die in der Adventszeit etwas Gutes tun möchte, kann sich kostenlos anmelden. Jeder gelaufene oder gewalkte Kilometer – egal ob in der Natur oder auf dem Laufband – wird dann zu einer Spende. Dazu sucht sich jeder Teilnehmende einen privaten Sponsor, der die eigene Laufleistung unterstützt – entweder mit einem Pauschalbetrag oder mit einer Summe „x“ pro Kilometer. „Wer keinen Sponsor findet, kann sich natürlich wieder an uns wenden und wir versuchen dann einen Geldgeber zu organisieren“, so Machura.

Beste Einzelläufer und beste Teams werden beim Silvesterlauf ausgezeichnet

Machura und sein Team sehen gar keinen Grund, am Konzept etwas zu ändern: „Warum auch, die Idee ist einfach und genial. Jeder Teilnehmer tut etwas Gutes für sich und seine Gesundheit, indem er läuft. Und am Ende profitiert auch noch eine soziale Einrichtung in der Stadt davon!“ Wie in den vergangenen Jahren auch werden die besten Einzelathleten und die besten Teams bei der Siegerehrung während des Silvesterlaufs ausgezeichnet, für den die „AdventSZläufer“ im Übrigen die perfekte Vorbereitung sind. 2021 haben 62 Läuferinnen und Läufer zusammen 7315 Kilometer gesammelt. 2022 waren es 5897 Kilometer von 76 Teilnehmern. Bleibt abzuwarten, ob es 2023 gleichzeitig einen Teilnehmer- und Kilometerrekord gibt.

Anmeldung: Eine E-Mail an adventsz@wirhelfenkindern.eu mit Name, Anschrift und Verein sowie Sponsor (wenn vorhanden) genügt. Alle Infos gibt es dann per Mail.

