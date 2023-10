SV Innerstetal holt einen „Bonus-Punkt“ gegen Vahdet

Mit viel Laufarbeit machten Ali Elibol und der KSV Vahdet (in Rot) die numerische Unterzahl gegen den SV Innerstetal (in Grün, Marius Müller) wett.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hat der SV Innerstetal wieder einen Punkt in der Fußball-Bezirksliga geholt. Gegen den bis dato drittplatzierten KSV Vahdet Salzgitter hieß es nach 90 Minuten auf dem heimischen Elber Berg 1:1 (0:0). Dabei spielten die Gäste 75 Minuten lang in Unterzahl.

Leroy Uche schwächt den KSV Vahdet bereits nach 15 Minuten

In der 15. Spielminute war Vahdets Offensivmann Leroy Uche mit der Leistung des Schiedsrichters nicht zufrieden und kassierte für seine Kritik zunächst Gelb und für einen weiteren Spruch direkt im Anschluss Gelb-Rot. „Das spielte uns natürlich in die Karten“, sagte SVI-Coach Frank Dierling nach spannenden 90 Minuten. Sein Gegenüber Veysel Polat hätte sich etwas mehr Fingerspitzengefühl vom Unparteiischen gewünscht: „Es war keine schwerwiegende Beleidigung von Leroy.“

Die Gäste glichen die numerische Unterzahl mit ihrer spielerischen Qualität aus. „Meine Jungs mussten jedoch mit einem Mann weniger wesentlich mehr laufen. An unserem Grundkonzept haben wir aber nichts geändert“, so Vahdets Trainer Polat. In einer ausgeglichenen Partie mit Feldvorteilen für den KSV Vahdet fielen im ersten Durchgang keine Tore. Dies änderte sich kurz nach der Halbzeit. Vahdets Stürmer Sadik Balikci wurde mustergültig bedient, blieb im Eins-gegen-Eins gegen SVI-Keeper Phil Matzulla cool und schob zum 1:0 für die Gastmannschaft ein.

SVI-Spieler Benedikt Richter trifft erst die Unterkante der Latte und macht wenig später den Ausgleich

In der Folge war es Matzulla der sein Team mit starken Paraden im Spiel hielt. „Es ist echt zum Verzweifeln. Immer wenn wir gegen Innerstetal spielen, zeigt Phil eine Weltklasseleistung“, sagte KSV-Coach Polat und zollte Respekt für die starke Leistung des SVI-Keepers. Auf der anderen Seite des Feldes wurde es in der Schlussphase dann reichlich turbulent. Zunächst scheiterte Benedikt Richter aus kürzester Distanz an der Unterkante der Latte. „Der Ball springt auf die Linie und dann wieder raus. Das passt zu unserer Situation“, beschrieb Frank Dierling die große Ausgleichschance. Gleichzeitig hatte sich der SVI-Trainer fast schon mit der vierten Niederlage in Serie abgefunden, ehe Richter noch einmal eine Chance bekam und diese zum vielumjubelten Ausgleich in der Nachspielzeit nutzte.

Mein Team hat in Unterzahl alles reingeworfen was ging. Veysel Polat, Trainer des KSV Vahdet Salzgitter

„Das war ein ganz wichtiger Punkt – vor allem für die Moral meiner Jungs“, so Dierling. Veysel Polat konnte seiner Mannschaft nach 90 intensiven Minuten fast keinen Vorwurf machen: „Mein Team hat in Unterzahl alles reingeworfen was ging. Wir müssen noch etwas abgeklärter werden und nach dem 1:0 das zweite Tor nachlegen.“

Tore: 0:1 Balikci (53.), 1:1 Richter (90.+1). Besonderes: Gelb-Rot Leroy Uche (KSV Vahdet, 15.)

