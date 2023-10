Der SC Gitter II bietet dem SV Fümmelse lange Paroli

In den Strafräumen des SC Gitter II (in Blau) und des SV Fümmelse ging es hoch her. Sieben Tore fielen am Samstagnachmittag.

Der SC Gitter II hat Bezirksliga-Absteiger SV Fümmelse im Samstag-Spiel der Fußball-Nordharzliga einen großen Kampf geboten. Die Sportclub-Reserve hatte das Spitzenteam aus dem Landkreis Wolfenbüttel beim 3:4 (2:2) am Rande einer Niederlage und konnte den Kunstrasenplatz trotz der knappen Heimniederlage mit erhobenem Haupt verlassen.

Der SC Gitter II tritt mit einem Rumpfteam an und erwischt den perfekten Start

Für SC-Trainer Michael Weber gab es vor dem Anstoß trotz des Ausfalls von gleich zehn Akteuren kein Wehklagen. „Da müssen wir durch“, sagte Weber. Sein Rumpfteam legte gegen den Aufstiegsanwärter eine starke erste Viertelstunde hin. Tobias Sobek erzielte in dieser Drangphase nach einer Ecke von Benjamin Cuda die 1:0-Führung (10.). Der Gast aus Fümmelse antwortete jedoch postwendend. In der 14. Minute erzielte Stephan Dettmer den 1:1-Ausgleich, der dem SVF Auftrieb gab. Wiederum nur vier Minuten später brachte Gabriel Hartmann die Gäste mit 2:1 in Führung (18.). Danach waren wieder die Hausherren dran: Per Foulelfmeter glich erneut Tobias Sobek zum 2:2-Pausenstand aus (26.). „Wir spielen engagiert mit. Jetzt dürfen wir nicht nur verteidigen, sondern müssen in der Offensive stärker auftrumpfen“, sagte Weber vor dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte.

Die dritte Führung des SV Fümmelse reicht zum Sieg beim SC Gitter II

Das Vorhaben gelang seinen Schützlingen zunächst nicht. Der Favorit übernahm die Initiative im Mittelfeld. Doch das Eindringen in die Box gelang der Fümmelser Elf nicht nach Wunsch. Die Abwehrkette des Sportclubs verrichtete einen guten Job. Erst mit einem Standard gingen die Gäste erneut in Führung. Mit einem Freistoßtor gelang Tobias Wohlfahrt die 3:2-Führung für den Gast (70.). Der SC gab sich jedoch nicht geschlagen: Mit seinem dritten Treffer glich Tobias Sobek abermals aus (77.). Doch der Ausgleich hatte nur drei Minuten Bestand. Tobias Wohlfahrt riss das Abwehrzentrum um SC-Abwehrchef Sascha Bartram mit seinem Pass durch die Schnittstelle auf Marvin Tetzel komplett auseinander. Tetzel fackelte nach diesem perfekten Zuspiel nicht lang und knallte den Ball unhaltbar für SC-Torhüter Thorben Hoffmann in die Maschen. Diesmal hatten die Gastgeber keine Antwort mehr parat und verließen den Platz nach großem Kampf als Verlierer.

Tore: 1:0 Sobek (10.), 1:1 Dettmer (14.), 1:2 Hartmann (18.), 2:2 Sobek (26./Elfmeter), 2:3 T. Wohlfahrt (70.), 3:3 Sobek (77.), 3:4 Tetzel (80.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de