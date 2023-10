Unioner Florian Wegner holt Silber und Bronze

Florian Wegner von Union Salzgitter kehrte mit zwei Medaillen von den Regionsmeisterschaften in Broitzem zurück.

An den Tischtennis-Regionsmeisterschaften in Broitzem beteiligten sich zehn Starter aus Salzgitter. In der sogenannten Königsklasse kämpften mehr als 30 Aktive um Medaillen und Platzierungen. Als aussichtsreicher Medaillenkandidat galt dort Florian Wegner vom SV Union Salzgitter II. Der Kapitän des Landesligisten durfte sich im Einzel und Doppel mit Bronze und Silber schmücken.

Im Einzel marschierte der 48-Jährige zunächst problemlos durch die Gruppenphase und die erste Hauptrunde. Im Viertelfinale drohte jedoch das vorzeitige Aus, als er gegen Zitan Wang vom TTC Magni im Entscheidungssatz zwei Matchbälle abwehren musste. Das Ende kam in der Vorschlussrunde, als er über Deniz Ürgül vom TSV Rüningen nach einer 2:1-Führung noch im vierten und fünften Satz die Fäden aus der Hand gab. „Wir bevorzugen beide die gleiche Taktik. Das war für mich ungewohnt. Deniz hat ebenso aggressiv geschoben und dann unverhofft angegriffen wie ich“, fand Wegner als Erklärung. Eine Runde zuvor musste Pascal Ludolph gegen den gleichen Gegner die Segel streichen. Die Nummer 2 der Sölter unterlag Ürgül allerdings 0:3.

Im gemeinsamen Doppel erreichten Ludolph und Wegner weitgehend problemlos das Finale. Dort erkämpften sie sich zunächst ein 2:0-Polster. Jacek Dombrowski und Carsten Bilke-Sorganow (beide SV Broitzem) ließen sich von dem Rückstand jedoch nicht beeindrucken und sorgten für die 8:11, 9:11, 6:11-Wende zu Ihren Gunsten. „Linkshänder Jacek spielt mit einer kurzen Noppe. Damit bekamen wir Probleme“, bedauerte Wegner. Außer den beiden Söltern erreichten noch die Jugendlichen Finn Hartmann (Union Salzgitter) und Finn Hamwi (TTSG Thiede-Steterburg) die Hauptrunden (AK 13).

kjz

