Salzgitter Young Steelers spielen die perfekte Hauptrunde

Lebenstedt Das Flag-Footballteam gewinnt auch das letzte Spiel gegen die Hildesheim Invaders. Norddeutsche Meisterschaft steigt im Stadion am See.

Die Salzgitter Young Steelers (in Blau) haben sich auch im letzten Saisonspiel von den Hildesheim Invaders nicht am Siegen hindern lassen.

Die Salzgitter Young Steelers haben es geschafft. Durch einen 29:8-Heimerfolg gegen die Hildesheim Invaders hat sich das Flag-Footballteam aus Lebenstedt Platz 1 in der Nordliga Gruppe B gesichert und fährt damit zur norddeutschen Meisterschaft, wo es auch um den Niedersachsentitel geht. Das Dreier-Turnier gegen die Oldenburg Knights und die Hamburg Piokids findet am 5. November im heimischen Stadion am Salzgittersee statt.

Die Partie gegen Hildesheim war ein echter Showdown um das Ticket für die norddeutsche Meisterschaft. Denn nur der Sieger bekam es. Dementsprechend ausgeglichen begann das Nachbarschaftsduell. Im ersten Viertel hieß es 0:0. Auch das zweite Viertel bot die erwartete Spannung. Erst zwei Minuten vor der Halbzeit schaffte Salzgitters Quarterback Jamie Küster den ersten Touchdown. Lio Doukas sorgte kurz vor dem Abpfiff zur Pause mit einem Safety für das 8:0 der Young Steelers.

Young Steelers drehen im letzten Viertel noch einmal richtig auf

Die Hildesheimer schlugen direkt nach der Pause zurück. Ein Touchdown inklusive „Two-Point Conversion“ sorgte für den 8:8-Ausgleich, mit dem es in das Abschlussviertel ging. Hier drehten die Young Steelers dann richtig auf. Sie zeigten noch einmal ihren Teamgeist, der sie bereits die komplette Saison ausgezeichnet hatte. Jannes Führmann und Thoren Waßmuß sorgten für drei weitere Touchdowns, wodurch der 29:8-Sieg und damit die perfekte Saison mit zehn Siegen aus zehn Spielen gefeiert werden konnte.

Als Belohnung dürfen die Young Steelers nun am 5. November um die norddeutsche Meisterschaft spielen – und das erstmals zu Hause.

mh

