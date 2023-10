Lichtenberg und Gebhardshagen mit torreichem Remis

In der Fußball-Nordharzliga 2 feierte der TSV Hallendorf auswärts einen 7:1-Kantersieg und verteidigt die Tabellenführung. Der MTV Lichtenberg trennt sich im Derby von Glück Auf Gebhardshagen unentschieden.

SC Gitter II – SG Veltheim/Lucklum 3:1 (1:1). Tore: 0:1 (11.), 1:1 Gauf (22.), 2:1 Müller (56.), 3:1 Cuda (75.).

Die Hausherren gingen personell geschwächt in die Partie, erspielten sich aber Vorteile und konnten vor der Pause das 1:0 der Gäste noch ausgleichen. Dabei sprach SC-Coach Michael Weber von einem echten Arbeitssieg, der am Ende verdient sei. „Machen wir einen Punkt hinter das Spiel und gut ist“, lautete sein knapper Kommentar. Er hoffe, dass sich die personell angespannte Situation hoffentlich bald bessere.

FC Viktoria Thiede – SG Sickte/Hötzum 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Chromik (20.), 1:1 Pramme (25.), 2:1 Elsner (34.), 2:2 Bandekow (60.), 2:3 Engelhardt (81.).

Die Hausherren erholten sich vom 0:1-Rückstand und dominierten die Partie zusehends. So lagen die Schützlinge von Hasan Örs zum Pausentee mit 2:1 in Front und befanden sich auf der Siegerstraße. „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt und führten verdient. Nach der Pause haben wir es versäumt, den Deckel drauf zu machen“, resümierte der Trainer. Örs sprach bei den Gegentreffern von „Ping-Pong“-Toren. Und trotzdem hatten die Hausherren Gelegenheiten, die Partie noch einmal auszugleichen. „Das haben wir leider verpasst. Die Niederlage gehört in die Schublade unnötig“, so sein kurzes Fazit.

MTV Lichtenberg – SV GA Gebhardshagen 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Eigentor Adanir (2.), 0:2 Schulle (26.), 1:2 Adanir (31.), 2:2 Hockmann (47.), 2:3 Eikel (78.), 3:3 Sieber (90.). Bes.: Gelb-Rot für Gebhardshagen (90.+1).

Eine turbulente Partie sahen die Zuschauer auf der Sportanlage in Lichtenberg. Dabei hatten die Gastgeber die Anfangsphase regelrecht verpennt. So gingen die Gäste bereits früh nach einem Eigentor von Taylan Adanir in Führung (2.), die Robin Schulle zum 2:0 sogar noch ausbaute (20.). Dann meldete sich der MTV zurück und Adanir besorgte noch vor der Pause den Anschlusstreffer. „Aufgrund der Spielanteile war der Anschlusstreffer verdient“, sagte MTV-Spielertrainer Till Hockmann, der kurz nach der Pause selbst für den Ausgleich sorgte. Doch die Gäste gingen durch Felix Eikel erneut in Führung (78.). Den verdienten Ausgleich besorgte dann Lars Sieber in der Schlussminute. „Unsere Moral wurde belohnt“, meinte Hockmann. Auch Gästetrainer Timo Kleiner sprach am Ende von einer gerechten Punkteteilung.

Lindener SV – TSV Hallendorf 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Liehr (37.), 0:2 Liehr (46.), 0:3 Atav (61.), 0:4 Liehr (68.), 0:5 Bogus (72.), 0:6 Özgür (73.), 0:7 Kanaan (74.), 1:7 Wendt (85.).

Zu einem nie gefährdeten Kantersieg kam Spitzenreiter TSV Hallendorf beim Lindener SV. So zeigte sich auch TSV-Trainer Gökcin Özgür anschließend mehr als zufrieden. „Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Das Team hat die Marschroute komplett umgesetzt. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Spiel auch noch höher ausfallen können.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de