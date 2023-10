Vahdet II und TSV Salzgitter trennen sich im Derby torlos

Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge erkämpfte sich Fußball-Nordharzligist TSV Salzgitter am Samstag zumindest mal wieder einen Punkt. Im Lebenstedter Derby beim KSV Vahdet Salzgitter II fielen keine Tore – beide Teams trennten sich 0:0-unentschieden.

Mutig bestritt die Elf von TSV-Trainer Yasin Bayrakdar die Partie gegen den Nachbarn. Die erste Chance vergab Ali Dia, der knapp über das Tor schoss (8. Minute). Kurz darauf traf Timothy Ernst erst die Latte und verfehlte im Nachschuss knapp das Tor (10.). Durch den couragierten Auftritt der Gallier wollte sich ein Spielfluss bei den Hausherren zunächst nicht so recht einstellen. Einzig Vahdets Offensivkräfte Hüseyin-Ömer Demir und Muhammed-Eyüp Alagöz sorgten für Unruhe im TSV-Strafraum. Alagöz hatte die beste Chance der ersten Hälfte, als er allein auf Gäste-Torwart Justin Radmer zulief, jedoch das Nachsehen hatte (24.). Die Reihe an guten Torchancen schloss kurz vor der Pause Gallier-Kapitän Jannick Kirschner ab, der jedoch nicht an Vahdets Keeper Mustafa Degermenci vorbeikam (44.).

Nach der Pause trat Vahdets Reserve entschlossener auf. Die erste gute Möglichkeit hatte Emin Ökdem, der knapp über das Tor schoss (59.). Mehmet Duran verpasste im Anschluss aus kurzer Distanz das Tor nur um wenige Zentimeter (65.). Offensiv lief bei den Gästen in dieser Spielphase wenig zusammen, allerdings konnte sich der TSV auf die stabile Abwehrarbeit verlassen. Neben Fabian Ulrich und TSV-Urgestein Dag-Sören Knierim war es insbesondere Innenverteidiger Tobias Wicher, der bei den meisten Angriffsbemühungen der Gastgeber klären konnte.

In der Endphase des Spiels prüfte KSV-Stürmer Alagöz TSV-Keeper Radmer ein letztes Mal. Allerdings konnte Radmer mittels Spagats einen späten Gegentreffer verhindern (80.). So endete das Derby leistungsgerecht torlos.

